Cuestionan posible ratificación de Javier Alarcón como tesorero municipal

Mazatlán, Sin.- Difícilmente se puede ratificar como Tesorero municipal a Javier Alarcón Lizárraga, porque está bien cuestionado y tiene señalamientos de irregularidades en Tesorería, consideró el abogado Jesús Antonio Aguilar Colado.

El exdirector Jurídico del Ayuntamiento refirió que se tiene conocimiento por la misma Auditoria Superior del Estado de que hay muchas irregularidades en Tesorería, por lo que, si los regidores entrantes aprobaran su permanencia en el cargo, sería tanto como aprobar las irregularidades que está manejando el mismo Congreso del Estado y la misma ASE.

“Para mí, se me hace una posición que no está a discusión, para mi es difícil que lo puedan ratificar, ese es mi punto de vista. Es más, ahorita por la resolución judicial que hay, el señor no debería de estar despachando como Tesorero, desde ahí, no debería de estar como Tesorero, entonces lo mantienen ahí, pero que lo ratifiquen los regidores creo yo que sería un mal mensaje por decir lo menos”, manifestó Aguilar Colado.

Entrevistado luego de que los regidores del Cabildo mantuvieran su posición de no dejar pasar ninguna irregularidad en los procedimientos en la sesión extraordinaria, el abogado consideró que aun cuando se llegara a un acuerdo con el propietario de un terreno que demandó al Ayuntamiento y por el cual el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la destitución del Tesorero, esa resolución se debe de cumplir.

“Jurídicamente eso es inviable, jurídicamente hay una resolución que debe de cumplirse, si hubo un acuerdo entre las partes, vamos a decir, que hubo una prorroga o un plazo para el pago, la resolución es tajante, ¡páguese! Independientemente de lo otro, de la determinación que hubo, de quitar de la Tesorería al Tesorero, son dos cosas distintas, tienen que cumplirse la una y tiene que cumplirse la otra y la otra se cumple hasta que no se pague”, explicó el ex director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento.









