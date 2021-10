Cuen culpa al gobierno de Quirino de tantas muertes por Covid-19

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda tronó en contra del sector Salud de Sinaloa al advertir que las autoridades jugaron con la enfermedad del Covid-19 por ello, los responsabilizó de que haya tantos muertos.

“A nivel nacional comparada con la media local aquí han muerto tres mil gentes más en Sinaloa, si nosotros tuviéramos la media a nivel nacional de letalidad de lo que es Covid-19 porque jugaron con la enfermedad aquí el sector salud, el Gobierno del Estado, por eso hay más muertos, a lo mejor a ellos no se les murió nadie, pero a mucha gente de la clase media baja mucha gente, lógicamente que ellos son los culpables”, dijo.

Local Considera Coepriss el producto “Artri Ajo King” como un riesgo a la salud

El ex rector de la UAS y Químico Farmacéutico recordó que el PAS en el Congreso del Estado presentó una iniciativa sobre enfermedades infecciones como es el Covid-19 y había que plasmarlo jurídicamente, porque de lo que se trataba fundamentalmente era atacar la emergencia para que no muriera tanta gente.

Para el uso obligatorio presentamos más de cien mil firmas, les importó un comino, pese a que la gente lo pidiera, pese a que hablan de que la participación ciudadana juega un papel fundamental, ahí no se vio, cien mil gentes firmaron porque no quieren morir.Por ello, dijo que tiene que mejorar el debate parlamentario en todos los sentidos y no jugar únicamente al mayoriteo.

Recordó que desde la Sexagésima Primera Legislatura han venido pugnando para la creación de un instituto para la prevención y el trato de la diabetes, al momento de presentar la iniciativa pero no se quiso aceptar por cuestiones económicas.

“En la medida de que pasó el tiempo esto resultó más caro ya que en este momento hay una pandemia de diabetes y que ha puesto en evidencia esta enfermedad con el Covid-19 al considerarse una enfermedad con morbilidad donde prácticamente el diabético se convierte en caldo de cultivo para que haga más daño en esta pandemia”.

También puedes leer: Aumentan en Sinaloa órdenes de protección a mujeres

Por ello, destacó que todas las iniciativas que presenta el PAS se hacen de manera concienzuda en base a estudios con un equipo bien capacitado.













Lee más aquí:

Local Mejía López regresará a dar clases en la UAS

Local Se acerca el cambio de gobierno y en Sinaloa hay 253 escuelas vandalizadas