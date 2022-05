Cubrebocas terminan como basura en las playas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A la lista habitual de la basura que termina en las playas de Mazatlán, luego de un fin de semana, se suman los cubrebocas. Al parecer desde que este artículo ya no es obligatorio en el estado, al menos en espacios abiertos, la ciudadanía ha decidido ya no hacer uso de él y desecharlo, aunque no correctamente.

Al realizar un recorrido este domingo por la mañana por Playa Norte, se observó que en el área de arena los bañistas dejaron "olvidados" envases de vidrio y empaques de cerveza, vasos y popotes desechables, botellas y bolsas de plástico.

También envoltura de alimentos, cajas de cartón, restos de unicel, de comida y una gran cantidad de toallitas húmedas y sobre todo cubrebocas. Algunos de los residuos estaban a simple vista, otros ya enterrándose en la arena.

A quiénes acostumbran acudir temprano al malecón y playa para realizar actividades físicas y recreativas les tocó convivir entre la basura, pues la jornada de limpieza se demoró este día.

¿Y LA CERTIFICACIÓN?

A pesar de que Playa Norte, en el tramo que comprende, desde el Monumento al Pescador hasta la Torre M, se encuentra en un proceso de certificación categoría Platino por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, cada fin de semana amanece en ella todo tipo de residuos y basura.

De acuerdo al portal Playa Platino, pertenecer a esta categoría implica que las playas pueden mejorar y fortalecer las condiciones ambientales de su entorno con el apoyo de la iniciativa privada, gobierno y particulares, para obtener altos estándares de calidad y sustentabilidad.

La certificación busca además el involucramiento de la comunidad local en la sustentabilidad ambiental de la playa y aprovechamiento responsable de recursos, promover el turismo responsable y consciente, conjuntar esfuerzos para brindar seguridad y confianza en los destinos, así como infraestructura en sus servicios manteniendo el entorno limpio, libre de residuos contaminantes.

En esta categoría, precisamente, los objetivos son lograr que dicha playa sea reconocida por su belleza escénica, excelencia ambiental, seguridad, instalaciones, señalización con información relevante y accesibilidad universal, por lo que se estaría incumpliendo con uno de los criterios básicos de certificación, sin olvidar el desagüe de aguas negras que escurren hacia el mar.