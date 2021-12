Cuando el salario mínimo no alcanza: trabajar y no salir de la precariedad

Mazatlán, Sin.- En un cierre de año en el que la inflación ha alcanzado sus niveles más altos desde 1998 y donde los productos de la canasta básica están "por las nubes", no hay salario que alcance para poder llevar a los hogares lo básico para subsistir y menos si se gana lo mínimo.

"A veces me estreso, porque digo: me falta esto, pero si lo compro no me va a alcanzar para más, o me tengo que quedar sin desayunar", dijo con angustia Luisa Belén Arellano, quien ya no sabe cómo hacerle en esta difícil situación económica que vive.

A pesar de que su esposo y ella trabajan, el dinero no rinde; él es albañil y gana mil 200 pesos a la semana, ella trabaja de ayudante en una ferretería y le pagan 100 pesos diarios. Con los ingresos de ambos tienen que alimentar, vestir y calzar cuatro personas, ya que tienen dos niñas pequeñas.

"En el mandando se van 800 pesos y hay que pagar lo que se debe, yo tengo dos niñas, diario gasto en cuadernillos de 40 pesos y hay que meterle saldo al teléfono, 50 pesos cada cuatro días", comentó.

Para hacer rendir el dinero tiene que comprar menos, si antes llevaba un kilo, ahora sólo lleva de a medio o de a cuarto. No tienen casa propia, al mes pagan en renta mil 500 más los servicios; no queda dinero para ir haciendo un ahorro.

"Cuando nos enfermamos, vamos a las farmacias, porque no tenemos seguro, ahí se van entre 500 y 600 pesos", agregó.

En el mes de noviembre se registró en México una inflación del 7.37 por ciento, la más alta desde 2001, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

SIN SALARIO FIJO

Karen Osuna apenas va iniciando en el oficio de manicurista, su esposo es chofer de un vehículo privado en una aplicación, por lo que ninguno de los dos tiene un salario fijo.

De sus ingresos depende su hijo, que está en preescolar, nivel educativo que es de mucho gasto, sobre todo en material de trabajo.

"Los dos trabajamos y nos alcanza , todo sube, menos los sueldos, para surtir bien la despensa se ocupan de unos dos mil pesos a la semana, mínimo, y entre semana ya te van haciendo falta cosas", dijo.

Mil 500 pesos al mes, más servicios, gasta en rentas, ya que tampoco tiene casa propia, no cuenta con servicio de internet, pero sí de televisión de paga, ahí se van otros 220 pesos.

"El gas lo surtimos cada dos meses, carísimo también, la última vez casi me salió en 700 pesos el tanque lleno y si se acaba, hay que ir a ponerle 100 o 200 pesos", mencionó.

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Mónica Morga tuvo que abandonar su empleo, en una tienda de abarrotes, para poder atender a sus hijos cuando iniciaron las clases presenciales, por lo que ahora subsiste solo con lo que gana su esposo.

"Por los niños me tuve que salir, cómo los iba a dejar solos y con las clases en línea, tengo que estar ahí. Es estar como entre la espada y la pared, si tienes que salir a trabajar dejas a tus niños solos, si estás en tu casa, no generas ingresos", expresó.

Su pareja es ayudante de minería y gana alrededor de 2 mil 500 pesos a la semana, pero no cuentan con ninguna prestación de ley. Tan solo en renta de vivienda gastan mil 500 pesos al mes, en luz 700 pesos cada dos meses y a pesar de que su hijos siguen tomando clases en línea, representa un gasto.

"He solicitado becas para ellos, para útiles escolares o uniformes, es más lo que gasto en la copias para que no los tomen en cuenta", señaló.

Añade que para comprar lo básico en alimentos se van casi dos mil pesos a la semana, pero dice que además hay otras necesidades que cubrí ir como la vestimenta y el calzado.

SIN AHORROS

Con bajos ingresos, muchos gastos y sin la posibilidad de hacer un "guardadito", gastar en actividades recreativas de ocio o diversión pasan a un segundo plano en sus necesidades; ir de vacaciones, consideran, es ya un lujo.

"No hay oportunidades para ir de vacaciones, ir al Centro y a la Juárez son nuestras vacaciones y eso nomas para ver de lejos, porque con esta crisis comprarse hasta un lápiz para la ceja es un lujo".

Para las próximas fiestas de diciembre no se prepararon, con préstamos y pagos en abonos apartaron para los regalos de sus hijos, aunque para ellas no compren nada.

"Hicieron la carta como si el Santa fuera millonario, pero son niños, ellos no saben si hay o no hay, si se puede o no, ellos nada más piden".

Las tres coinciden que hay muy pocas oportunidades laborales bien pagadas, pues el salario se va en los pasajes y lonche. También que hoy día es muy difícil encontrar una vivienda de renta mensual, la mayoría son de renta vacacional y muy caras, por lo que tienen que buscar en las periferias.

Huevo, tomate, carnes, aceite vegetal, tortillas y aguacate, indican, son los productos donde han notado que más han incrementado sus precios en las últimas semanas.

DIFÍCIL SITUACIÓN

Sinaloa está dentro de las tres entidades federativas que presentaron los mayores aumentos trimestrales en el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El estado pasó de 27.5 puntos porcentuales, en el segundo trimestre del 2021, a 33.5 en en el tercer trimestre; en primer lugar está Veracruz, con 6.6 puntos, en segundo lugar Sinaloa con 6.1 y en tercer lugar Chiapas, con 3.2.

El valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria aumentó hasta un 2.9% en zona rural y para Coneval cuesta 11 mil 290. 80 pesos al mes para poder surtir los 40 productos que la confirman, entre ellos alimentos, artículos de limpieza e higiene personal y bienes complementarios.

Actualmente el salario mínimo en el estado es de 141.7 pesos por día. Se prevé un aumento a partir del 1 de enero del 2022 de, 22%, lo que significa que pasará a 172.87 pesos.









