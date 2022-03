Cruz Roja Escuinapa carece de voluntarios

Escuinapa, Sin.- La delegación de Cruz Roja Escuinapa se encuentra con carencias de personal voluntario, así lo informó Héctor Manuel Jiménez Osuna, coordinador de socorros de la institución.

El coordinador expuso que aunque son alrededor de 10 voluntarios los que se tienen, no son los necesarios para poder hacer frente a las necesidades que tiene la corporación.

"El voluntariado que tenemos es fuerte, es un número no limitado, pero no es el que necesitamos, porque el municipio no solamente es la cabecera, es la zona del valle y la zona sur y a veces tenemos que brindar apoyo hasta a Rosario".

Detalló que el número ideal, sería de al menos 20 voluntarios, quienes son personas que prestan su servicio sin recibir pago alguno.

"El voluntariado es una persona que no está obligado a cumplir un horario o acudir a servicios, si no que le nace prestar el servicio, porque su formación les invita a ayudar a los demás, ojalá tuviéramos un listado más grande, no es que estén por número solamente, sino que estén por vocación, deberíamos al menos tener 20 voluntarios, que es lo que se requiere por la población".

Por su parte, Daniel Navarro, responsable del grupo de juventud Cruz Roja, informó que se está iniciando con la formación de este grupo, de donde se contempla formar a personas capacitadas para poder llegar a formar parte del voluntariado de Cruz Roja.

Para finalizar, hizo el llamado a los jóvenes para que se sumen, recalcando que el participar en estas instituciones, son de beneficio para la ciudadanía misma al momento de presentarse alguna situación de emergencia, ya sea por accidentes o hasta un fenómeno natural.