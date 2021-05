Cruz Roja de Escuinapa está en crisis

Escuinapa, Sin.- La delegación de Cruz Roja Escuinapa se encuentra en una crisis financiera que genera afectaciones en la operatividad de la corporación.

De manera anónima, algunos elementos comentaron que desde hace varios meses la delegación se encuentra en una crisis financiera.

Destacaron que una de las afectaciones que se tienen es en salario que perciben los 11 elementos remunerados, quienes actualmente tienen dos quincenas atrasadas en el pago.

"Eran tres quincenas las que se nos debía, hace unos días nos depositaron lo de una, pero quedaron dos pendientes y pues ya viene la otra quincena y pues todo apunta a que no se nos va a pagar. Somos 11 elementos los que estamos percibiendo salario y que ahorita estamos en espera de la paga", expresó uno de los elementos.

Asimismo, dijo que esta situación ha estado generando problemas en la operatividad, ya que carecen de recursos para el combustible y la reparación de las unidades de la corporación.

"Hay momentos en que estamos pidiendo a Dios que no salga alguna emergencia porque la ambulancia tiene poca gasolina, porque no hay dinero para echarle, estamos siempre con el Jesús en la boca, el fin de semana pasado, una unidad se descompuso y se quedó parada en Rosario, por lo mismo, porque no hay para repararlas".

Señalaron que a esto se suma el poco interés de Karla Martínez, dirigente del patronato de esta institución, ya que pocas ocasiones ella se acerca a la delegación para tratar de solucionar los problemas que se tienen.













