Crisis de cuenca lechera “asfixia” a productores

Mazatlán, Sin.- En riesgo de desaparecer, por la crisis que enfrenta el sector ganadero y en especial la cuenca lechera de Mazatlán, se encuentran siete ranchos del norte del municipio, informó José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Unión de Queseros del Sur de Sinaloa.

Dijo que entre los factores que originan esta desaparición es la sequía y la falta de apoyos por parte de los gobiernos federal y estatal.

"La sequía es algo crítico en el sector, prácticamente el margen del Río Quelite lleva ya dos meses que no tiene agua, inclusive los ranchos están acarreando agua ya, y se habla también que podrían desaparecer siete ranchos. Andan asustados los dueños, ahorita el sector ganadero está prácticamente en el olvido, es triste el panorama que se está reflejando en la cuenca lechera de Mazatlán", informó.

Este 2020 no han podido sobrepasar el 80% de la producción de queso y sus derivados, esto también debido a la sacudida que originó la pandemia del Covid-19 al sector comercial.

"No hemos podido alcanzar el 100% de las ventas, esta pandemia del Covid-19 nos sacudió bastante a los productores de queso y sus derivados, ha sido un año flojo y diciembre esperábamos alcanzar ese porcentaje, pero no hemos podido superar el 80%, no ha sido el año que esperábamos", señaló.

El año pasado, agregó, andaban sobre un 110% en las ventas. Lo bueno, entre lo malo, es que no ha habido sobreproducción, debido a que por el frío, las vacas tienden a dar menos leche. Actualmente se produce un 10% menos.

José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Unión de Queseros del Sur de Sinaloa. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

En la cuenca lechera de Mazatlán se están produciendo entre 80 y 90 mil litros diarios, ahorita estamos yo creo que en 80 mil, o poquito menos.

De esta cantidad, 55 mil litros son destinados a la producción de queso y derivados, el resto se va a la pasteurizadora.

A pesar de las dificultades, Lizárraga Rivera menciona que se mantienen los mismos precios del año pasado, pero se estima un incremento en enero, ya que los insumos aumentan.

"Los precios se han mantenido, hemos tenido bastantes aumentos en los insumos, pero no hemos querido subir los precios. Ya nos avisaron que iban a subir otra vez, si los suben, vamos a tener que hacer un ajuste, porque ya no nos está saliendo, pero vamos a esperar el mes que entra", mencionó.

El queso fresco cuesta 60 pesos el kilo; el oreado está en 80 pesos el kilo, el tipo Oaxaca vale 140 pesos el kilo y el Gouda, 140 pesos el kilo.









