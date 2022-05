Crimen organizado amenaza a familias para adueñarse de territorios en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa-. Desde hace años, han sido miles de familias que se han visto obligadas a dejar sus patrimonios debido a las amenazas del crimen organizado que se pelean por el control de los territorios tanto para la producción de enervantes, como para la explotación de las minas.

Este problema se presenta día con día en Sinaloa, pues los grupos criminales siguen corriendo a las personas de las zonas altas de la sierra, sin importarles que se queden en la calle y pierdan lo poco que tenían conseguido para vivir dignamente.

También puedes leer: Trabajar en la basura: la vida se acorta

“Tienen 24 horas para salir de aquí”, es la frase que estos grupos de civiles armados utilizan para amenazar a las familias.

A pesar de que no se tienen porcentajes de cuanto ha sido el crecimiento de este fenómeno social en la entidad, aún se siguen sumando más familias, pues de acuerdo a cifras del Movimiento Amplio Social Sinaloense, en el sur del estado, son 2 mil 500 familias que han sido desplazadas por la violencia.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MAS), señaló que en el estado, solamente hay censadas 2 mil 500 familias, sin embargo, las cifras que ellos manejan, indican que son más de 5 mil familias que buscan vivir con dignidad.

Local Se movilizarán desplazados del sur ante la falta de respuestas por parte del gobierno estatal

“La gente que tenía negocios, en qué vivir, hoy ya no tiene porque no hay oportunidades, porque ya no hay a quien trabajarle; esta gente dejaron casas, familias y ahora andan deambulando por todo Sinaloa, en las partes donde hay más oportunidades de vivir”, dijo.

Gutiérrez Sánchez comentó que las familias desplazadas por la violencia, buscan vivir en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome, que son los más grandes de Sinaloa y por ende, donde tienen más oportunidades de subsistir.

Estas familias viven principalmente en los basureros, en parques públicos e invasiones.

Ley de prevención

El representante del movimiento, manifestó que ante Gobierno Estatal, propusieron una ley para prevenir el desplazamiento interno, subrayando que dicha ley se encuentra en Chihuahua, Chiapas y Sinaloa, pero que aún la están buscando llevar a cabo a nivel nacional.

Asimismo, aseveró que en el estado, se necesita controlar la delincuencia organizada, por lo que, dijo, hace falta cambiar la estrategia en materia de seguridad, pues cada día las familias que son desplazadas viven violencia.

“Nosotros vemos que cada día se sigue sacrificando a mujeres, niños, jóvenes, que desgraciadamente no tienen oportunidad para trabajar, nos da tristeza ver que no se ha podido controlar el crimen organizado” expresó.

Para Saber

Sinaloa no tiene viviendas que se les puedan brindar a estas familias vulnerables, durante la visita de AMLO, el representante del Movimiento Amplio Social Sinaloense, buscó un acercamiento con el Presidente de la República para pedirle que bajen programas de vivienda, porque se necesitan alrededor de 3 mil casas para albergar a estas familias.