Creman a 27 por Covid-19 en una semana en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Por los requisitos y las medidas preventivas de salud, que exigen un tiempo no mayor de 15 horas para la exhumación, en la mayoría de los decesos por "probable Covid", los cuerpos son cremados, informó el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, quien señaló que en la última semana se registraron 27 cremaciones por esta enfermedad en el municipio, de un total de 42 decesos por diferentes causas.

Local Obtiene Sinaloa Distintivo de Sanidad

Refirió que en los panteones municipales de la ciudad de Mazatlán sí hay muchos espacios para inhumación, pero todos esos son de familias que tienen sus títulos de propiedad y que previeron sus servicios funerarios.

En el caso de quienes no lo tienen, agregó, hay muchos espacios disponibles en el panteón No. 2 de Villa Unión, en el que se ofrecen lotes de mil 400 a mil 500 pesos para dar sepultura a personas fallecidas.

Indicó que en los casos de muerte por Covid-19 se toman en cuenta todas las recomendaciones del sector salud, entre ellas que la inhumación se debe realizar a más tardar en 15 horas después del deceso.

Local Rehabilitan los juegos del parque Martiniano Carvajal

Dijo que por la premura del tiempo, la mayoría de los casos, los cuerpos se creman en las funerarias, en cuanto a las inhumaciones de personas fallecidas por probable coronavirus, señaló que no tenía la cifra exacta, pero que eran mínimas.

Dentro del protocolo que se sigue por la pandemia, comentó que en los sepelios no se permite el acceso a más de 15 personas por entierro, se prohíbe la entrada a niños y el tiempo que se da es reducido, pero suficiente para trasladar el cuerpo a la fosa, meterlo y sellarlo con una losa de concreto.

Se permite el acceso a 15 personas nada más, niños no, el tiempo es reducido, lo que dura el traslado del cuerpo a la fosa, y el entierro, no se permite rosarios ni ceremonias litúrgicas o religiosas, las cajas no se abren, va directo, en lo que tardan en llegar, meterlo y sellar la sepultura, poner las tapas y sellos.

González Olague









Local Atienden clínicas privadas de Escuinapa a sospechosos de Covid-19

González Olague aseguró que hay muchos espacios en los panteones municipales, pero tienen dueño, se trata de personas que en su momento compraron los terrenos y que los tienen para sepultar a sus familiares.

Hay casos, agregó, de familias que tienen una sepultura ocupada, pero desde hace muchos años, y que solicitan permiso a Salubridad para exhumar el cadáver, cuyos restos se vuelven a dejar en la sepultura con la posibilidad de reutilizarla.

En el caso del panteón municipal No. 2 de Villa Unión, dio a conocer que se tienen listos en promedio alrededor de 3 espacios para los casos de Covid-19, ya que en estas exhumaciones se tiene un tiempo de 15 horas después del deceso para el entierro.

En Villa Unión es donde tenemos espacios, ahí sí hay mucho espacio, de hecho está preparado, se van haciendo las fosas adelantadas para que estén disponibles para que no se pierda tiempo en eso, por los tiempos reducidos, hay tres fosas listas, en cuanto se ocupan se hacen más.

González Olague

Aclaró que las fosas las hacen personas particulares que ofrecen sus servicios y se ponen de acuerdo con los familiares del fallecido, quienes los contratan como trabajadores libres.

CIFRA

42 decesos se registraron en la última semana en el municipio, de los cuales 27 fueron por probable Covid.

1,500 pesos cuesta un terreno para una fosa en el panteón No. 2 de Villa Unión.









Lee más aquí ⬇

Local Pocas denuncias en rellenos de arroyos por temor a represalias

Local Esperan pulmoneros incremento gradual en el servicio