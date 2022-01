Crece efervescencia por participar en elección de síndicos y comisarios

Mazatlán, Sin.- Hay una efervescencia de ciudadanos por participar en el plebiscito para la elegir síndicos y comisarios, por lo menos han acudido al Ayuntamiento más de 50 personas y ya se les dio una copia del reglamento para llevar a cabo esta elección.

Édgar González Zataráin, secretario del Ayuntamiento, confirmó que hay mucho interés por el tema de la reelección. La mayoría ha sido de Villa Unión, La Noria y El Recodo.

Local Buscan que pobreza extrema en Mazatlán se reduzca 0.2% en este trienio

“Nosotros, como secretaría, cumpliremos con la recepción de documentos, en su momento sacar la convocatoria, estamos en espera de la publicación en el periódico oficial del estado de Sinaloa, que se publique el reglamento, una vez publicado el reglamento se turna a la Comisión de Síndicos y Comisarios de Gobernación y esa Comisión determinará cuándo es el calendario, cuándo la convocatoria”.

González Zataráin confió en sacar la convocatoria para la próxima sesión de Cabildo del próximo jueves, pero una vez que se publique en el Diario Oficial.

El Secretario del Ayuntamiento destacó que están listos y preparados para el plebiscito, con las comisiones y la gente que dará la información y se agilice el trámite de cualquier documento que se requieran.

Agregó que una vez que salga la convocatoria, los candidatos dispondrán de 15 días para que hagan proselitismo.

“Nosotros como Secretaría hemos ofrecido piso parejo para todo mundo, no meternos en este tema solo para poder desarrollar el proceso como debe ser, con transparencia y así va a ser, no tenemos por qué interferir, incluso, la propia indicación del alcalde esa fue, no meter la mano en esto”, indicó González Zataráin.













Lee más aquí:

Local La falta de agricultura generará más pobreza en la sierra: Sindico de Matatán Local Se da encontronazo entre síndico procurador y alcaldesa de Escuinapa