Crece desconfianza hacia policía en el sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- En la zona sur del estado, concretamente en Mazatlán, existe una percepción muy negativa hacia los cuerpos policiales de la Secretaria de Seguridad Pública, señaló Rolando Castro Hernández, presidente del Colegio de Abogados del sur de Sinaloa.

Esto a propósito de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI, en la que se revela que son las comandancias de Tránsito de Sinaloa las que tienen menos credibilidad ciudadana y las refieren, además como los más corruptas, seguidas por las corporaciones de Seguridad Pública Municipal.

"Lo digo así, porque tenemos el conocimiento de múltiples quejas y que ha habido denuncias que no caminan, que no llegan más que a una siempre denuncia, donde hay muchos elementos de convicción, de medios de pruebas suficientes para que una denuncia se judicialice y llegue a una sanción penal y no quede en impunidad", señaló.

Además el ENVIPE indicó que en el 2020, el 21.8 por ciento de los hogares sinaloenses sufrieron un delito, prevaleciendo la extorsión, fraude, robo y asalto en calle o en transporte público; sin embargo, solo el 6.1 por ciento los denunció ante la autoridad.

Entre las razones para no denunciar están: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad por una actitud hostil, el miedo a que lo extorsionen, trámites largos y difíciles, por miedo al agresor, por considerarlo un delito de poca importancia o por no tener las pruebas suficientes.

"Más que la cuestión de cultura de la denuncia es el temor que existe, es una de las cuestiones que la llevamos como sugerencia al nuevo fiscal, que se atienda esa parte, de ahí deviene la percepción de inseguridad de la ciudadanía, porque muchas veces deviene de los cuerpos policiales no nada más de la delincuencia, de cualquier índole", comentó.

Castro Hernández mencionó que en el puerto se cuenta con excelentes policías, de todos los rangos, aunque también reconoció que hay quienes faltan a su convicción y a los principios de su función y por esos dos o tres la llevan todos.

Las autoridades municipales aseguran que la incidencia delictiva va a la baja en la ciudad, pero hay que recordar que no si no hay denuncia no hay delito que perseguir. Para el abogado litigante, el hecho de que no haya denuncias no significa que no haya delincuencia, que no haya hechos constitutivos de delitos, sino que no hay, precisamente, la confianza del ciudadano para ejercer ese derecho.

Mejorar la confianza de la ciudadanía a través de una difusión de la cultura de la denuncia y sobre todo la prevención del delito, consideró, son mecanismos efectivos para obtener un "termómetro" real y así poder evaluar qué tanto es el índice delictivo que prevalece en Mazatlán.

Añadió que desde el interior de las corporaciones, éstas requieren hacer evaluaciones a sus cuerpos policiacos, como el control de confianza, porque pareciera que no se realizan.

ASESORÍA

El Colegio de Abogados del Sur de Sinaloa brinda asesoría y acompañamiento a los ciudadanos en las denuncias que se hacen.













