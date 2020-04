Crece abandono de animales un 20% al año

Mazatlán, Sin. El abandono de animales en ciudades a nivel nacional y local, crece al año un 20%, mientras que el 80% de los animales como gatos y perros en situación de calle, fueron abandonados por hogares y el resto nació en la vía pública; aseguró la directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo.

Dijo que para disminuir esta grave problemática de animales callejeros, la dirección a su cargo planea hacer una reestructura y crear un departamento exclusivo para tratar esta situación, que se complica año tras año.

Por otra parte, agregó, ya se hizo una propuesta de modificación al Reglamento de Protección a los Animales, que incluye aumentar las multas por maltrato animal, incluir el concepto “acaparador”, en el caso de la gente que convierte sus casas en criaderos de animales, y delimitar las funciones de la dependencia municipal con respecto a la fauna silvestre, que es más del orden federal.

Indicó que una vez que se aprueben las modificacioines al Reglamento de Protección a los Animales, el siguiente paso será la creación del Centro de Bienestar y Control Animal, que fungirá como un programa permanente de esterilización de gatos y perros, así como albergue temporal de animales víctimas de abuso y maltrato.

En la cuestión del reglamento, ahí lo que hicimos es aumentar las multas, había multas muy pequeñas, realmente irrisorias, y también realizamos muchos conceptos, no encontrábamos en el reglamento anterior la palabra ‘acaparador’, hoy es un problema que existe, tenemos que darle tratamiento, no dejar suelto esa parte, todavía hay cosas que no vamos a poder resolver porque no hay una política pública municipal para atención animal, y eso es lo que queremos llamar la atención de los regidores.

Lourdes Sanjuan Gallardo

Refirió que la mayor parte de los perros y gatos en situacion de calle en Mazatlán fueron abandonados por hogares, y sólo un 20% nació en la vía pública, en lotes, baldíos y casas abandonadas, y el problema se agrava porque cada año aumenta el número de especímenes abandonados.

Es un problema nacional de salud pública y de humanismo, y nosotros como municipio estamos obligados a darle respuesta, ¿hasta dónde vamos a poder llegar?, hasta donde nuestras autoridades nos lo permitan.

Lourdes Sanjuan Gallardo





Comenta que ya se tiene un terreno donde se podría construir el Centro de Bienestar y Control Animal.

El alcalde nos instó que buscáramos espacios, ya lo tenemos, es cuestión que se apruebe el reglamento y hacemos todo lo posible para que el próximo año haya un presupuesto para atención de los animales, vehículos, personal y el Centro de Bienestar Animal, que fungiría principalmente como un centro permanente de esterilización, tanto felina como canina, y también como un pequeño hogar temporal para animales en situación de violencia.

Lourdes Sanjuan Gallardo

ATENCIÓN A ANIMALES MALTRATADOS

Por lo pronto, Sanjuan Gallardo comentó que se tiene un acuerdo y convenio con grupos de rescatistas, quienes ayudan con el albergue temporal de los animales que sufren violencia y que son reportados a esta dependencia.

Ahorita tienen siete animalitos de Ecología, tienen seis cachorros que abandonaron en Seguridad Pública por allá en Huertos Familiares, y dos adultos que rescatamos en situación de violencia, ellos nos están apoyando porque nosotros no tenemos dónde mantener a los animales

Lourdes Sanjuan Gallardo

Para este propósito, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente apoya con la atención de un veterinario, mientras los animales se recuperan y son enviados a un nuevo hogar.

Foto: Jesús Guzmán | El Sol de Mazatlán









