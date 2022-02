Corredor T-MEC detonará a empresas mexicanas

Mazatlán, Sin.- El corredor T-MEC ayudará a que se desarrollen empresas mexicanas, que se detone la zona y que los ojos del mundo estén puestos en Sinaloa.

El proyecto liderado por Grupo CAXXOR partirá de Sinaloa y llegará, por medio de una vía de ferrocarril, hasta Winnipeg, Canadá, que además del tren, tendrá un puerto de altura, entre Mazatlán y San Ignacio.

El vicepresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Quel Galván Pelayo, consideró que el proyecto es factible y conveniente, y aunque desconoce a ciencia cierta, en qué punto se iniciarán con los cimientos del puerto de altura, ya están muy avanzados los trámites de los permisos tanto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como con el tema ambiental.

“No sabemos exactamente en que van, pero sabemos que traen avance, la semana pasada tuvimos reunión con ellos, estamos participando con ellos de alguna manera, ya que la intención es que la zona al detonarse, sea desarrollada por empresas mexicanas, es parte del acuerdo con Cmic y el grupo CAXXOR ”, adelantó.

Galván Pelayo señaló que en este mes se sostendrán reuniones con el grupo para conocer a detalles los avances, tanto de los permisos, como de la zona donde iniciarán con los cimientos del puerto de altura, ya que se tenía previsto dos puntos para poderlo llevar a cabo.

“No han dado el punto fijo, sabemos que había dos posiciones previstas, desconozco cuál vaya a ser, porque no se cuentan con todos los permisos, todavía no han cerrado al 100% no se ha dicho de qué lado”, señaló.

El proyecto de inversión del Corredor T-MEC se anunció por primera vez en el 2020, mientras que el plan maestro se dio a conocer para inicios de este 2021.

El proyecto contempla un monto de inversión superior a los 3 mil 300 millones de dólares y consiste en lograr generar un nuevo eje logístico del norte del país y del sur de la Unión Americana, donde se busca también unir al Pacífico de México con Texas.













