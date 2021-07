Corre el temor en los pueblos de Mazatlán por contagios de Covid-19

Mazatlán, Sin.- Ante el temor de salir a la calle y contraer el coronavirus, adultos mayores de los pueblos de Mazatlán se resguardan en sus hogares, informó Jesús Ramírez Patiño, director de Evaluación y Enlace de la Zona Rural.

El miércoles y jueves realizó un recorrido por diferentes comunidades, donde aseguró no encontró gente que haya contraído el virus, pero si mucho miedo de salir a la calle.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Tienen más miedo que el año anterior porque está cepa viene más pesadita, la gente mayor principalmente es la que se resguarda y los jóvenes andan sueltos, ellos no tienen miedo porque no les ha llegado", informó.

Agregó que tampoco ha habido mortandad por este virus y que los protocolos sanitarios también se les pide que los cumplan allá.

El funcionario añadió que, de momento, la realización de festividades tradicionales o cualquier otro tipo de evento masivo están restringidos, por lo que si llegase el reporte de alguno se procedería a suspenderse.

"En los pueblos no hay permiso y si se hacen no nos damos cuenta nosotros porque lo hacen muy escondido y no tenemos oportunidad, pero si lo detectamos claramente lo suspendemos", añadió.

















