Coronarán a nueva Reina del Comercio tras polémica elección en la ExpoFeria Canaco

Mazatlán, Sin.- La elección de reinas en la Expo Feria Canaco 2024 se ha vuelto tendencia a nivel local y ha generado polémica por lo acontecido el jueves 28 durante el certamen y la "descoronación" y nueva coronación tendrá lugar este sábado.

Ese día, seis jóvenes porteñas querían representar a los comerciantes mazatlecos, resultando triunfadora Joselin Martínez como Reina del Comercio.

La tendencia del certamen comenzó desde la ronda de preguntas, por la respuesta de la señorita Martínez que causó gracia para algunos y otros la consideraron como una respuesta icónica.

-¿Qué destacas de las bellezas del destino de sol y playa de Mazatlán?- a lo que ella respondió:

"Lo que yo destaco del puerto de Mazatlán, mejor conocido como la Perla del Pacífico, son sus hermosas playas, su hermosa cultura y ni hablar de su excelente gastronomía, ¿a quién no nos gustan los mariscos? Sinceramente me encanta ir a ver los atardeceres de nuestro hermoso puerto, también ir a comer las gorditas de natas de allá", respondió.

Zafarrancho

A la hora de darse a conocer los resultados y los nombres de las ganadoras fue cuando se armó el zafarrancho. Joselin Martínez fue coronada por Francis Cázares, presidenta de Canaco y el vicepresidente Guillermo Romero Rodríguez; Sheyla Trapero recibió la corona de Reina Del Turismo y Ana Verdugo como Reina de la Feria.

Durante la coronación se generó inconformidad por parte de un grupo del público por los resultados de las ganadoras, llegando incluso a los golpes.

Se viralizó otro video donde la joven Joselin reacciona al zafarrancho preocupada por la pelea entre las porras, ya que por esa acción la podían descalificar. Posteriormente, en una breve entrevista, dijo ser una reina orgullosa y que no era su culpa que la gente no supiera perder.

"Era candidata y ahora soy orgullosamente la reina del comercio, si tienen alguna duda ahí están los videos, ahí está el Jurado, todo está ganado, nada es planeado y nadie se vendió. Orgullosamente me gané esta corona, pues mírame a mí ¿cómo crees que no voy a ganarme esta corona? no es mi culpa que las personas no sepan perder", expresó.

Habrá nueva reina

El viernes 29 de noviembre, la Cámara de Comercio emitió un comunicado en el que se informa que habrá una nueva reina y una nueva coronación, por un error humano a la hora de hacer el conteo de votos.

"En atención a los señalamientos respecto a la suma de las calificaciones que dieron lugar a la elección de las reinas, y como un compromiso con la transparencia de realizar un certamen justo, el día viernes se convocó a una revisión del conteo de las calificaciones, en las cuales estuvieron presentes todas las participantes de este certamen junto a un acompañante y miembros del comité organizador, en donde se reconoció que ocurrió un error humano a la hora del conteo final y con ello los resultados para la elección de las reinas", se lee en el comunicado.

En el documento se menciona que se escuchó el sentir de las candidatas y reinas para llegar a un acuerdo, el cual fue el de realizar un nuevo evento de coronación en donde se reconozca dignamente a las ganadoras de la corona.

Con este recuento la joven Joselin Martínez tendrá que entregar la corona a Daniela Armenta como Reina del Comercio, mientras que ella recibirá la corona de Reina del Turismo y Sheyla Trapero y Ana Verdugo como Reinas de la Feria.

El nuevo evento de coronación tendrá lugar este sábado 30 de noviembre a las nueve de la noche en las instalaciones de la Expo Feria.