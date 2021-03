Convocan a marcha por la dignidad de la mujer

Mazatlán, Sin.- Activistas y representantes de colectivos feministas de Mazatlán convocaron a amas de casa, profesionistas, empresarias, estudiantes y a mazatlecas en general, a una marcha pacífica que se llevará a cabo el día de hoy lunes, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el recorrido iniciará a las 4:30 pm, desde el monumento de La Mujer Mazatleca hasta el monumento de Lola Beltrán.

Scarlett Nordahl, integrante y vocera del colectivo Perlas del Pacífico, informó que esta marcha separatista va estar dividida por bloques para preservar la seguridad y la salud de las mujeres que acudan al llamado, el primero de ellos estará integrado por víctimas de feminicidios, el segundo con madres con bebés, mujeres con discapacidad y embarazadas. También habrá un contingente mixto donde marcharán los hijos de las manifestantes, sean hombres o mujeres.

Foto: Cortesía | Perlas del Pacifico

Puedes leer:

Asimismo, habrá un contingente de mujeres dividido por bloques, una batucada y una caravana.

Elsa Bojórquez Mascareño, síndico Procuradora con licencia, dijo que con este tipo de marcha se busca alzar la voz en defensa de las mujeres violentadas, víctimas de feminicidios o desaparecidas.

“Invitamos a todas a participar y apoyar para que no nos silencien, porque cuando queremos alzar la voz nos quieren callar y eso no lo debemos de permitir, ya no más; vamos a estar en esa marcha por la dignidad de las mujeres, nuestra voz se debe de escuchar y fuerte, que se nos tome en cuenta en los temas fundamentales, estar en todos los planos, no solo como ama de casa, sino también como profesionistas, las mujeres tenemos mucho que aportar para la vida pública de nuestro estado y de nuestro municipio”, expresó.

Foto: Cortesía │ Colectivo Perlas del Pacífico

Puedes leer: Rinden protesta nueva Síndica Procuradora y tres regidores suplentes de Mazatlán

Nordahl refirió que el objetivo de la marcha es visibilizar la lucha por la igualdad de género y la exigencia de justicia contra la mujer violentada, la cual tuvo mucho eco en la marcha del año pasado, y que aunque en este año no son las mismas condiciones por la pandemia del coronavirus, la intención es que la fecha no pase desapercibida.

“Seguimos en pie de lucha por aquellas compañeras que nos hacen falta, aquellas que siguen en sus hogares sufriendo violencia, sobre todo en estos tiempos de Covid-19, donde las cifras de violencia intrafamiliar aumentaron, las invitamos a que nos acompañen”, apuntó.

Elsa Bojórquez Mascareño y Scarlett Nordahl convocaron a la marcha por la dignidad de la mujer. Foto: Juan Carlos Ramírez│ El Sol de Mazatlán

Se pide a las mujeres que acudan llevar cubrebocas, gel antibacterial y un listón morado de dos metros de largo, para guardar la sana distancia y disminuir así posibles contagios de Covid-19.

Aclararon que esta marcha no tiene el propósito de generar violencia ni opiniones divididas, sino unir y crear un ambiente de seguridad para las mujeres, ya que las cosas ya no son como antes, pues cada vez hay más acceso, compañerismo y unión entre las mujeres.





Lee más aquí ⬇

Local Mujeres se sienten violentadas y discriminadas

Local Investigan a policías que agredieron a feministas en Mazatlán