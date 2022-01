Contrata Ayuntamiento outsourcing para pagar a trabajadores de campo

Mazatlán, Sin.- La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Cabildo Municipal se declaró en contra de la pretensión del Ayuntamiento de Mazatlán, de que a los trabajadores, sobre todo del área de Servicios Públicos, les pague a través de una outsourcing como una forma de evadir el pago de impuestos federales.

El regidor Jesús Osuna Lamarque afirmó que el que pretendan pagar a los trabajadores de campo de Servicios Públicos por medio de una pagadora o outsourcing, es una completa ilegalidad.

Indicó que el Ayuntamiento no ha tratado este tema con los regidores todavía, para que se analice en el Cabildo.

“No compartimos esa idea del outsourcing, nuestra idea es que el Ayuntamiento sea el patrón, que siga prestando los servicios directamente a la ciudadanía… no les conviene a los trabajadores una outsourcing y como regidor no estamos de acuerdo que se haga ese tipo de acciones, al contrario, el Ayuntamiento nos tiene que comunicar, nos tiene que aclarar o transparentar cuánto le costaría, qué prestaciones, es tema que no es muy bueno que se haga; mi punto de vista es que se tiene que seguir prestando los servicios por parte del Ayuntamiento”, manifestó.

Osuna Lamarque indicó que como regidores no les han tomado en cuenta para dicha acción.

Destacó que este miércoles acudió con el director de Recursos Humanos, Fernando Mascareño, quien le aseguró que no existía nada ni ningún contrato con respecto a esta pagadora que el Ayuntamiento está contratando y que no tiene nada en su mesa, sino que viene de un director municipal.

En una hoja membretada y firmada por el representante legal Francisco Gilberto Ramírez García y dirigida a un trabajador peón de Servicios Públicos, le informa que el gobierno municipal ya no le va a pagar, sino que ahora será por medio de la empresa Administradora y Negocios Tres Islas S.A.P.I. de C.V., quien ahora se le denominará PATRÓN SUSTITUTO y firma también como Patrón Sustituido como Parte del Municipio de Mazatlán, Miguel Luis Morales Lizárraga, quien es el director de Servicios Públicos.

El regidor Osuna Lamarque dijo que ningún director municipal tiene la facultad de decidir que un trabajador se vaya a una empresa privada, por lo que manifestó su rechazo a esta acción que está tomando el Ayuntamiento.

Como coordinador de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Cabildo Municipal, reprobó y rechazó esa propuesta que trae el Ayuntamiento, de contratar a esa outsourcing y apoyó que los trabajadores sigan administrador y perteneciendo al Municipio.













