Contra el racismo y clasismo anima: adoptar es una segunda oportunidad para perros callejeros

Mazatlán, Sin.- En el Centro de Bienestar y Control Animal hay resguardados 32 perritos rescatados del maltrato o abandono y que están en búsqueda de un hogar.

Algunos llevan ahí tres años y medio a la espera de que alguna familia los adopte, como "Catrín", un peludo blanco con manchas negras que está en este lugar desde su inauguración en 2021.

Ya está algo viejo y enfermo, tiene entre 8 y 9 años, ya no tiene dientes y no escucha bien.

Aquí también vive "Tilín", un criollo color negro que fue recogido a las afueras de una tienda de autoservicio prácticamente en los puros huesos hace tres años.

La gran mayoría son rescatados en su etapa adulta, en ocasiones muy maltratados, como "Niño", que llegó con parte del lomo quemado; "Simba", un pitbull color gris que no tiene una de sus extremidades izquierdas, aunque no se sabe cómo la perdió, o "Thalía", una perrita a la que se le estaba “encarnando” en el cuello la cuerda con la que la tenían amarrada de un árbol.

El abandono animal se ha convertido en un problema serio en el puerto.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente tiene detectadas 50 colonias de perros y gatos, algunas de ellas con hasta 30 animales que se siguen reproduciendo sin control.

Es el caso de "Mechuda”, recuperada de los asentamientos que están alrededor del estadio de futbol El Encanto, y que además venía preñada, pues a los pocos días de ingresar al centro parió una camada de ocho cachorros.

En este lugar se les da cobijo y alimento, atención veterinaria y además los esterilizan.

Racismo

La adopción representa una segunda oportunidad para los perros y gatos abandonados, sin embargo, hasta en el tema animal hay clasismo y racismo.

Eunice Murúa Figueroa, directora de Ecología, comentó que uno de los principales retos que enfrentan para dar en adopción es que nadie quiere a los perros criollos, sino que buscan de raza y de tallas chicas.

"Es triste que la gente diga 'tiene perros de pura raza fea', buscan pitbull, french poodle, salchicha, chihuahua, ¿por qué no nos hacemos cargo de las razas criollitas?, hemos sido una sociedad insensible, una sociedad racista hasta con los perros, hago el llamado a la gente, se tocan el corazón y vayan por un perro que tenemos ahí en el Cebica, les estamos haciendo un gran servicio a la ciudadanía de retirar perritos que han sido una problemática en las calles, pero no nos ayudan con las adopciones", dijo.

Los requisitos para adoptar son mínimos, solo se debe tener un espacio adecuado para ellos, presentar uno de identificación con domicilio, ya que se hará una verificación y comprometerse a darle seguimiento a la adopción y ser un dueño responsable.

"Que tengan, de acuerdo al perrito que vayan a adoptar, un espacio confinado para ellos donde puedan alimentarse, dónde resguardarse de las inclemencias del tiempo, sol, calor, lluvia, que tenga sombra, que tengan las condiciones para desarrollarse de manera sana", mencionó.

"Se le da seguimiento, vamos y hacemos una visita al espacio donde va a estar, no invadimos espacio personal, nada más vemos que sea real el domicilio, protegemos los datos personales de quienes adoptan y cada semana las primeras semanas pedimos fotos y le damos seguimiento", agregó.

No cesa

El abandono y el maltrato le lleva ventaja a la adopción.

La funcionaria municipal reconoce que se ha avanzado lento para lograr una tenencia responsable; en cuanto la gente sabe de un refugio o lugar donde rescatan animales, van y los abandonan.

"No tenemos refugio todavía, no queremos retirar animales, no es nuestra finalidad, de hecho lo que queremos es multar a la gente, no quitarles el perro, nuestra finalidad es que el ciudadano se haga cargo y tenga una tenencia responsable de sus animales de compañía".

Las principales zonas con abandono animal son el Parque Bonfil, sector Pradera Dorada, colonias aledañas al basurón y Urías.

La solución: esterilizar

La esterilización es necesaria para combatir el abandono y enfermedades entre animales; cuando las camadas no deseadas llegan, muchas personas optan por abandonar.

No obstante, hace falta conciencia sobre la importancia de la esterilización y castración a fin de evitar la proliferación de colonias de perros y gatos que pueden llegar a convertirse en un problema de salud y bienestar.

Aunque se han hecho esfuerzos con campañas gratuitas y los dueños han respondido, el problema se agrava en aquellos animales de la calle que no están esterilizados y que siguen reproduciéndose sin que nadie se haga cargo de ellos.

Capturar- Esterilizar- Soltar, está considerado como método efectivo para controlar las colonias de animales, pero se ocupa de la participación ciudadana.

Murúa Figueroa adelantó que se llevará a cabo una esterilización masiva en los próximos meses, la meta son mil animales en un día o dos.

"Convocamos a la ciudadanía a que nos ayude a lograr esta meta, sobre todo con animales callejeros, que es donde más se necesita, si ven un perrito en la calle lo puede resguardar esos días previos a la esterilización y después liberar, es mejor así, a que estén en la calle en riesgo de seguirse reproduciendo".