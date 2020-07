Continuarán cerradas playas y espacios deportivos en Elota

Mazatlán, Sin.- Para contener el contagio del Covid-19 en el municipio de Elota, continuaran las playas y espacios deportivos cerrados por 10 días más, anuncio Geovani Escobar Manjarrez.

El presidente municipal, exhortó a las personas a no visitar las playas para evitar la aglomeración, que es la principal fuente de propagación del coronavirus.

Tuvimos una reunión con el sector salud, que es el Comité de Salud Municipal, en la cual acordamos esperar unos días más, pues hemos visto un aumento de casos sospechosos aquí en el municipio, por lo que estamos prorrogando unos 10 días más el mantener los campos deportivos cerrados, las playas cerradas.

Escobar Manjarrez

Escobar Manjarrez indicó que se mantiene la supervisión y vigilancia por la dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y la Guardia Nacional, retirando sobre todo a grupos de ciudadanos en las playas de Ceuta y Celestino Gazca.

Foto: Cortesía │ Ayuntamiento de Elota

Comentó que en el caso del sector restaurantero, sigue operando con los servicios bajo el esquema de servicio a domicilio, ordene y recoja para evitar aglomeraciones.

Resaltó que el gobierno Municipal no baja la guardia en la sanitización y las medidas de Sana Distancia en los negocios y llamó a la población a no salir de casa si no es necesario, utilizar cubrebocas y gel antibacterial.









