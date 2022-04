Continúan problemas de drenaje al interior del mercado Pino Suárez

Mazatlán. Sin-. Los derrames de drenaje al interior del mercado municipal Pino Suárez continúan, ahora, por los pasillos de panaderías, donde diariamente, desde hace dos meses, brotan las aguas negras de un registro.

"Ya tenemos muchísimo, le hemos hablado a Jumapam muchas veces; tenemos batallando unos dos meses", dijo un locatario.

Agregó que en la para municipal ya les dijeron, que no les van a arreglar, que tienen que pagar. Mencionó que en dos ocasiones contrataron a un particular, pero no han podido destapar, pues está azolvada toda la línea y se requiere de maquinaria y equipo.

"Ya no aguantamos la peste", dijo la dependienta de una panadería.

Otros locatarios señalaron que les hicieron poner trampas de grasa, las cuales costaron 12 mil pesos, además las tuvieron que comprar obligadamente con el proveedor que la Jumapam les asignó, pero ni así se ha solucionado el problema.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

El mismo problema de derrames se tiene en los pasillos de artesanías, la preocupación de los locatarios es que da una mala imagen al turismo que visita el centro de abastos.

"Ya habíamos hecho nosotros una propuesta de mantenimiento, desazolvar la línea antes de cada periodo vacacional, pero no nos han tomado en cuenta, ahora que ya viene Semana Santa, viene mucha gente al mercado, se va a rebosar todo", comentó un vendedor de artesanías.

Los comerciantes señalaron que la administradora de mercados no ha mostrado interés por atender las necesidades del Pino Suárez, al contrario, ni se ha parado por ahí desde hace un más de un mes.