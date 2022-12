Continúan llegando visitantes al foro de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Este sábado, cientos de turistas y locales aprovecharon el día para poder subir para subir el Faro en de Mazatlán y disfrutar de la vista y el paisaje que este ofrece en el puerto.

Visitantes originarios de distintas entidades de la república, como lo es Durango, Torreón, Guadalajara y del mismo estado de Sinaloa arribaron desde temprano al lugar a través de pulmonías y aurigas, que los paseaban antes de subir el Faro.

"Venimos a pasear y a tratar de pasar un buen rato, nos llama la atención que está muy grande, se ve desde el hotel en el que estamos, imagínate que tan grande es, lo queremos subir, nos han dicho que es cansado, pero de todos modos tenemos que presumir que lo pudimos subir," Expresó Alma Osuna, turista originará de Durango.

En el lugar se encontraba el director operativo del lugar, Francisco Chávez, quien estaba dando las recomendaciones que se hacen antes de subir al lugar, como lo son llevar calzado y ropa adecuada y cómoda, mantenerse hidratado y más por las horas a los que lo suben, y que tengan cuidado si suben con niños, pues recomienda tener mucho cuidado con ellos.

"Les damos indicaciones antes de subir, así podemos evitar que pase algo, o que se deshidraten, para eso tienen que llevar agua, también tratar de subir con ropa cómoda o deportiva, no subir con mezclilla, hace mucho sol, si bien es cierto la calor ha disminuido, el sol nunca para, es por eso que damos ciertos consejos o indicaciones antes de subir," Señaló Francisco Chávez.

En el lugar se podían observar a cientos de familias que subían para poder tomarse fotos, recorrer el lugar, y otras personas que lo subían solamente para hacer ejercicio, mientras que los elementos del parque natural daban las indicaciones necesarias para poder subirlo.

"Ahorita nos acaban de decir que tengamos cuidado, porque es cierto que ya no hace tanto calor, pero el sol está fuerte aún, y nos hablaron solamente para darnos algunas indicaciones y consejos para subir, nos dijeron que vendían agua por si no traíamos, pero si tenemos, sabemos que esta duro subir todo ese tramo y no cansarte o que no te dé sed", afirmó María Zurita, visitante que subía el faro de Mazatlán.