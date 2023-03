Continúan en incremento los costos de los productos de la canasta básica

Mazatlán, Sin.- En la segunda semana de marzo, los productos de la canasta básica en Mazatlán registran más incrementos que le “pegan” duro a los bolsillos de los ciudadanos.

En un recorrido que realizó El Sol de Mazatlán por el mercado Pino Suárez se constató cómo productos como el huevo y la cebolla registraron aumentos de entre el 10 y 15 por ciento respecto al mes pasado.

"Cada día aumenta más el costo de los productos, a este paso vamos a tener que reducir mucho nuestros gastos para poder vivir, ya cualquier producto te sale más caro que nada, el huevo pasó de ser una comida accesible a ser un alimento casi igual de caro que la carne, ya casi te sale lo mismo, qué caro sale la verdad, ahora desayunar eso es un lujo", dijo Amalia Díaz, ama de casa que realiza sus compras en el centro de abastos del Centro de la ciudad.

En la actualidad el precio de la cartera de huevo está entre 100 y 105 pesos, manteniendo su costo respecto al mes pasado.

Sin embargo, las personas que consumían este producto de manera frecuente lo comenzaron a comprar en cantidades menores, como de 20, 30 o 40 pesos, que es el costo de un cuarto de kilo o menos. Mientras que por kilo, el blanquillo cuesta entre 55 y 68 pesos.

Un locatario del mercado de abastos aseguró que las ventas de este producto no se han visto afectadas, pero que las personas ya comienzan a quejarse del aumento que este ha sufrido.

"Muchas personas ya se quejan del costo del huevo, sí nos puede repercutir, pero hasta la fecha la gente continúa comprando, aunque ahora lo hacen en menor cantidad, ya no consumen a gran escala como antes, los primeros días no faltó quien dijo que había subido mucho y que somos muy careros, pero también entendieron que no está en nosotros, hasta la fecha les duele en el bolsillo", expresó Ignacio Galván, locatario del mercado Pino Suárez.

Las verduras también han registrado incrementos en sus precios, pues productos como la cebolla morada cuestan entre 30 y 32 pesos en algunos locales, mientras que la cebolla blanca está entre 22 y 33 pesos.

"El precio de la cebolla morada es de 30 pesos, esta es más cara, además de que es más consumida por gente que tiene comercios que involucran la comida, como las taquerías, mariscos, cenadurías, los que tienen ese tipo de comercios, son los que más consumen este artículo, ya la cebolla blanca nosotros la damos en 28 pesos, la gente la consume porque es muy común, aunque el precio varía dependiendo el lugar en donde la compres, pero igual a todos se les hace caro, ha subido entre un 10 y 15 por ciento", señaló Fernanda, trabajadora del mercado de abastos.

Lo que más procuran

Al ser época de Cuaresma, las personas que consumen en el mercado Pino Suárez se dirigen principalmente a los depósitos de mariscos y tiendas de dulces, así como a las panaderías, donde buscan adquirir artículos como el piloncillo, canela, pan tostado, que son de los principales ingredientes para la elaboración de la ya tradicional capirotada.

Mientras que en las marisquerías se acercan por las lonjas de pescado y por el marlin.

