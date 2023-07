Continúa la sequía en Concordia; sólo ha llovido en la zona serrana

Mazatlán, Sin.-Aunque ya empezó a llover en la zona serrana de Concordia, continúa fuerte el problema de sequía en el municipio, manifestó Raúl Díaz Bernal.

El presidente municipal de Concordia comentó que el agua que ha caído en la zona alta en los últimos días no ha sido suficiente para fortalecer los mantos acuíferos.

"Sigue difícil, no quiere llover en la zona baja, está lloviendo en la parte alta, ya los incendios no están presentes por la lluvia que ha caído, pero no ha sido suficiente para el tema de la sequía", dijo.

Detalló que el agua que surte a las poblaciones grandes como El Verde, Mesillas y Malpica, es solamente la que llega del río Presidio, rrecorre 23 kilómetros por un acueducto, pero no alcanza para todos.

"Estamos tandeando, el agua con la que contamos, de cierta manera no alcanza y le pedimos disculpa a la ciudadanía por no darle el servicio al 100 por ciento, este año la sequía ha sido severa", expresó.

Llaman a servir

Por otra parte, el alcalde de Concordia indicó que ahora que ya cuentan con un nuevo camión de Bomberos, llamó a quienes tienen la vocación de servir para que se acerquen.

"Necesitamos un cuerpo voluntario que hay que armar, porque de cierta manera es lo más complicado, tener una estación, ya se han empezado a capacitar los elementos de Protección Civil y esa es la base", concluyó.