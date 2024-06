Contaminación lumínica puede ser causa de enfermedades para personas y animales

Mazatlán, Sin.- El brillo artificial en la ciudad aumenta cada año, pues además de la contaminación por residuos sólidos o acústica, en el puerto hay otro tipo de contaminación del que poco o nada se habla: la contaminación lumínica.

Esto es generado por emisiones de luz que provienen de fuentes artificiales con alta intensidad, que pueden causar estragos en la salud y desequilibrio ecológico.

Con la bandera de que una colonia iluminada es igual a una colonia segura, año con año las autoridades han prometido mejorar el alumbrado público de la ciudad, sin embargo, hoy en día este servicio público en Mazatlán sigue siendo obsoleto e ineficiente.

Al término de 2023 se estimaba que un 40 por ciento de la red de alumbrado público no funcionaba. Las quejas de calles a oscuras son una constante, mientras que espacios donde la iluminación no es necesaria, al menos a ciertas horas de la noche, perturban el confort de diferentes especies de fauna.

El vapor de sodio por luz led, luz amarilla por luz blanca, es la idea de un Mazatlán más y mejor iluminado, pero ¿es eficiente?, ¿es lo más adecuado?, ¿es sustentable?

A finales de 2022 la actual gestión inició el programa de Reconversión de Alumbrado Público, que consiste en sustituir las lámparas de vapor de sodio por lámparas led; al principio empresarios donaban las piezas, luego el Ayuntamiento adquirió 10 mil y 13 mil lámparas entre 2023 y 2024.

“Reducen considerablemente la potencia y la contaminación lumínica por ser considerada una tecnología led con los mejores estándares del mercado.", dice en respuesta el Departamento de Alumbrado Público a una solicitud de información que se realizó.

Iluminan bonito, pero no son las recomendadas

David Esquivel Hernández, presidente de la Asociación Astronómica de Mazatlán, señaló que la luz led que se suele comprar es una luz muy blanca, con alta temperatura de color, de 6000 a 7000 Kelvins, una luz muy intensa y deslumbrante que ilumina bonito, pero no debería ser utilizada.

"La recomendación es que la luz sea de temperatura baja y que tienda hacia los tonos naranja, luces más cálidas que luces frías, incluso, luces rojas, no generan efecto de encadenamiento ni afecta a las aves, es la luz más saludable para utilizar con el medio ambiente", señaló.

El objetivo del alumbrado público es iluminar calles y aceras, pero por el diseño de algunas luminarias se emite luz por encima de la línea horizontal, iluminando el cielo nocturno y contribuyendo a lo que se conoce como la contaminación lumínica.

Este tipo de luminarias se pueden observar sobre el malecón y el Centro Histórico, con un diseño esférico que proyecta la luz hacia todas las direcciones, así como las lámparas para piso de banquetas ubicadas en este polígono.

"Todas las luces deberían tener una capucha protectora que eviten que la luz se disperse hacia arriba, solamente tienes que iluminar abajo'", agregó.

La reconversión del alumbrado público debería ser más que solo sustituir vapor de sodio por led, se ocupa (se requiere), más bien, un rediseño del servicio y es que hay postes de lámparas que son tan altos que en los camellones de avenidas se pierde entre el follaje de los árboles, además perturba a las aves que ahí descansan.

"En la Avenida Ejército Mexicano, traten de ser peatones, ahí quieres cruzar a las ocho de la noche y no te ve nadie, está mal iluminado, la luz está entre los árboles, no se ve bien y se gasta, porque hay que prenderlas, iluminan mal y no sirve para lo que es, hay que rediseñar el alumbrado público", consideró.

Contaminación lumínica

En Mazatlán, una ciudad en crecimiento, no se ha medido el nivel de la contaminación lumínica, pero sería un ejercicio interesante, dijo Esquivel Hernández.

Explicó que en la astronomía se utiliza la escala Bortle, que mide el brillo del cielo nocturno con nueve niveles, siendo el nivel uno el de los cielos más oscuros existentes y el nivel 9 el del cielo más iluminado.

La Ciudad de México es ejemplo de un cielo nocturno con alto nivel de brillo, es decir, se encuentra en la escala 9 y nunca podrá salir de ahí. Cada vez hay menos territorios donde la contaminación lumínica se encuentre en el número 1, se tendría que viajar varios kilómetros en medio de la nada para poder encontrar cielos completamente oscuros, en un panorama más alentador, lo ideal sería estar en una escala entre el 2 y el 3.

"Hay una serie de lineamientos acerca de la iluminación pública que tiene que ver con la contaminación lumínica y el concepto clave aquí es 'luz intrusa', es aquella que se descontrola, es decir, si tú quieres iluminar una calle tienes que asegurarte de que la luz está dirigida a la iluminación de esa calle, esa luz no debería entrar por las ventanas de las personas o no debería interferir, por ejemplo, en parques".

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la luz intrusa es parte de la luz de una instalación con una fuente de iluminación que no cumple la función para la que fue diseñada y no previene la contaminación lumínica, es decir, la luz que se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a iluminar.

Se menciona también que para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica en la atmósfera, es necesario preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, flora y ecosistemas en general; reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios y promover ante los responsables de las fuentes contaminantes la aplicación de nuevas tecnologías.

Luz intrusa

El Parque Central de Mazatlán es un parque altamente iluminado, una zona de anidación de aves: el alumbrado público permanece encendido toda la noche, pese a que no hay ingreso el público a partir de las 22:00 horas.

El malecón de Mazatlán, zona de anidación de tortugas marinas, además del alumbrado público hay otras fuentes emisoras de contaminación lumínica como las luces de los hoteles y torres de departamentos, y las pantallas o espectaculares luminosos, ambos no regulados.

Las fuentes de contaminación lumínica también pueden ser móviles, en este caso el transporte de alquiler; se puso de moda adornar pulmonías con luces led de colores; tampoco están considerados dentro del marco regulatorio.

Efectos de la contaminación lumínica

- Altera los ciclos circadianos de personas y animales

- Puede generar trastornos, como el insomnio al estar poco expuestos a la oscuridad

- Dificulta las observaciones astronómicas de objetos celestes

-Consumo excesivo de energía