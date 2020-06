Contagiados más de 35 trabajadores del Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- Hasta el 28 de mayo había 35 funcionarios y servidores públicos infectados de coronavirus Covid-19 en el Ayuntamiento de Mazatlán, según cifras dadas a la Síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, de parte del director de Servicios Médicos Municipales, doctor Alfonso Sandoval Sánchez.

Sin embargo, el gobierno municipal no ha dado cifras oficiales ni ha informado de las medidas preventivas que se siguen en torno a las áreas donde se han detectado los casos, así como tampoco el procedimiento que se le da a los enfermos y al personal que tuvieron contacto con ellos.

La propuesta está hecha y no han contestado, me informó el director del hospitalito (Margarita Maza de Juárez) que había contagiados y sumando, para el 28 de mayo había 35 infectados.

Dijo que con respecto a la transparencia de los recursos por Covid-19, en cuanto a apoyos económicos y despensas que ha dado el gobierno municipal a familias vulnerables afectadas por la pandemia, tampoco se tiene información.

Cuestionó las declaraciones del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, a su regreso, tras la convalecencia por Covid-19, en el sentido de que el Ayuntamiento de Mazatlán cumple con 98% en transparencia.

No es correcto ese porcentaje que maneja, no ha transparentado los recursos por Covid-19, la propuesta está hecha y no ha contestado.

Esta cifra la maneja el presidente municipal desde el año 2019, y corresponde a una evaluación que hizo la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) a los ayuntamientos, pero del año 2018, donde Mazatlán obtuvo un 97%.

En esa ocasión, Benítez Torres expresó: “Sí es cierto que somos de los más solicitados de información, por algo será, porque conocemos bien los números en Sinaloa y Mazatlán, eso no me inquieta, lo que me inquieta es que se diga que no cumplimos”.

El pasado 8 de junio, el alcalde declaró que no le preocupa lo de transparencia, pues el Ayuntamiento cumple con un 98%.

“Somos los punteros en el estado porque no tenemos qué esconder, tenían que esconder los que se fueron, y ahí andan vivitos y coleando, esos robaron, nosotros no, por qué creen que vamos a completar 160 obras con recursos propios, ellos pudieron haber hecho lo mismo, pero uno era para acá (inversión) y dos para acá (al bolsillo), no nos preocupa, si no se había hecho es porque varios funcionarios estuvimos infectados, pero ya que regreso retomo ese tema”, respondió a la pregunta de por qué no se ha creado un micrositio para transparentar la información por Covid-19.

“Me atrevo a decirles que las finanzas del Ayuntamiento están mejor que antes, comparativamente mejor que el trimestre pasado, a pesar de la situación que estamos viviendo, y eso es transparencia y honestidad, a pesar de que no hay muchos ingresos que son los normales”, apuntó en su discurso de regreso.

Cabe señalar que de acuerdo al micrositio de la CEAIP sobre Covid-19, Mazatlán encabeza la lista de los Ayuntamientos con más solicitudes de información, con un registro de 64 solicitudes y 44 respuestas al 11 de junio del año en curso, le siguen Culiacán con 17 solicitudes y Ahome con 14.

Solicitudes por Covid-19

1.- Mazatlán: 64 solicitudes y 44 respuestas

2.- Culiacán: 17 solicitudes y 7 respuestas

3.- Ahome: 14 solicitudes y 11 respuestas

