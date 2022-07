Construyen paso peatonal elevado ahora frente a Catedral

Mazatlán, Sin.- En la calle 21 de marzo, entre Benito Juárez y Guillermo Nelson, en el centro de la ciudad, se construye un nuevo paso peatonal elevado que conecta la explanada de la plazuela República con la acera de la Catedral.

Desde el pasado martes personal de Obras Públicas trabaja frente al recinto religioso, por lo que la circulación vehicular fue restringida en ese tramo de calle y se espera que para este martes sea liberado.

También puedes leer: Piden agilizar trabajos de pavimentación en la avenida Emilio Barragán

Más pasos peatonales elevados

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, había anunciado ya la construcción de más pasos peatonales elevados en distintos puntos de la ciudad, esto con el fin de educar a la ciudadanía sobre el uso de la vía pública y el respeto al peatón.

Incluso, precisó, habrá multas para el transeúnte que no cruce por estos pasos elevados.

"La gente no tiene cultura de respetar al peatón y en la pirámide de la vialidad pública, el número uni es el peatón. Vamos a iniciar un plan piloto de paso peatonal, donde se proteja al peatón, ojo, vamos a multar al peatón, qué no cruce por ahí, voy a tener a una persona ahí multando al peatón, primero diciéndoles por ahí, no por aquí", dijo.

"El químico" agregó que se está haciendo un estudio, para determinar en qué puntos específicos de la ciudad se van a construir, aunque adelantó, será frente a todas las escuelas, oficinas gubernamentales, en todos los hospitales, clínicas y en general, en los lugares que ocupan más cuidado.

Benítez Torres adelantó que en toda la avenida Del Mar se construirán pasos peatonales elevados. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Se inunda frente a Catedral

En redes sociales, los mazatlecos ya cuestionan la construcción de este paso peatonal, pues tras las ligeras lluvias del pasado domingo, precisamente este tramo de calle quedó inundado, al no encontrar el agua una salida.

Pese a que es sabido, ya que el Centro Histórico tiene problemas de inundación, lo que causó el revuelo fue que al dejar de llover las calles aledañas empezaron a secar, pero frente a Catedral el agua se acumuló alrededor de esta estructura, ya que por la altura, el líquido no logró desfogar.

Local Empresarios realizan propuestas ante el problema de movilidad en Mazatlán

Antecedentes

En agosto del año pasado, cuatro pasos peatonales elevados se construyeron en la avenida Camarón Sábalo, en Zona Dorada. Los reductores de velocidad, más conocidos como "los mega topes" fueron muy polémicos debido a que se levantaron en medio de irregularidades, pero sobre todo por su altura y la falta de señalización.