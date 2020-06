Construyen en Mazatlán a costa del medio ambiente

Mazatlán, Sin.- La falta de una conciencia ecológica no solo en las autoridades, sino también en la población en general, ha generado un trastorno ecológico que requiere de atención inmediata, señaló el ambientalista Fernando Enciso Saracho, integrante del Consejo Ecológico de Mazatlán, quien aseguró que se construyen en Mazatlán fraccionamientos a costa del medio ambiente.

En su opinión, dijo que sí se debe de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente para hacer conciencia en la población de la problemática y la gravedad que se vive con el cambio climático, la destrucción del ecosistema y la desaparición de especies.

Yo veo que hay mucho impacto ecológico, hay mucha huella que dejamos, hacia donde tú veas vas a ver un trastorno, el descuido que hemos tenido, y eso es por falta de conciencia.

Enciso Saracho

Comentó que la inconsciencia a veces raya en la voracidad, el afán de lucro y de ganar a costa del medio ambiente, como en el caso de los fraccionamientos que se construyen en la zona norte de la ciudad y que con el desmote y la tala se está afectando a muchos organismos que habitan ahí, para edificar viviendas que nadie habita y que permanecen solas por su lejanía.

Hacia el norte de la ciudad, hay fraccionamientos nuevos y esos fraccionamientos implican desmonte, y esa tala afectó a muchos organismos que habitaban ahí, no se debe de hacer eso, no hay necesidad de ampliar el casco urbano, de crear ese tipo de fraccionamientos y ahí están solas las casas, la gente no las renta porque queda lejos de la ciudad. Esta es parte de la inconsciencia, de la voracidad, del afán de lucro, de ganar a costa del medio ambiente.

Enciso Saracho

Enciso Saracho indicó que el cuidado de la naturaleza es un trabajo de todos, de chicos y grandes, y que si se empieza con no tirar botellas y basura en la calle, avenidas y playas bajaría la contaminación de los mares y su impacto en la pesquería.

Dijo que es increíble cómo se ha ido destruyendo el estero del Infiernillo, cuando este cuerpo de agua podría ser uno de los atractivos de Mazatlán como destino turístico que cuida el entorno ecológico.

Consideró como un crimen ecológico el desmonte del mangle en el arroyo Jabalíes, por tratarse de un sistema muy importante para la conservación de especies marinas, ya que los alevines y larvas de camarón se refugian en sus raíces mientras alcanzan la madurez para salir a altamar.

Muchas especies marinas entran a los estero a desovar, cuando nacen las crías, los alevines, los camarones, las larvas, se refugian en las raíces del mangle y ahí van creciendo, cuando ya están grandes salen al mar; si tu destruyes el mangle estás acabando las especies de las que vives y que se capturan en el mar.

Enciso Saracho

TEXTUAL

Hay que crear conciencia, darle difusión a la problemática que se vive con el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas, la desaparición de especies, decirle a la gente que tenemos que tomar conciencia y tratar de revertir esa situación.

Fernando Enciso, Ecologista









