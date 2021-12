Construcción de tienda Costco en Mazatlán es solo un rumor

Mazatlán, Sin.- A pesar de que se había anunciado el interés de la tienda departamental Costco de venirse a Mazatlán, todavía no hay nada, ni han solicitado el permiso de uso de suelo, aclaró el director de Planeación, Jorge Estavillo Kelly.

Agregó que hasta ahorita no hay ninguna solicitud en la dirección de Desarrollo Urbano.

“No se ha tramitado ningún uso de suelo, que es lo primero, mientras no haya exista una solicitud, para mí es solamente un bosquejo, qué bueno, sería bueno para la ciudad, que tenga una tienda más como esa, una tienda importante, pero hasta ahorita no hay nada, ni el anteproyecto, nada”, especificó el funcionario municipal.

Estavillo Kelly dijo que ha visto en las redes sociales que estaría ubicado en donde está la Plaza de Toros, pero tampoco hay una solicitud para la demolición del lugar.

Recordó que el proyecto de esta tienda departamental se ha venido mencionando desde otras administraciones, al igual que se quería poner aquí un centro de diversión Six Flags, que nunca llegó nada a la dirección de Planeación.

Indicó que un proyecto de este nivel no está contemplado para el próximo año.

“Estamos con los brazos abiertos para que llegue la tienda de conveniencia que es muy importante, no hay en Mazatlán, hay una en Culiacán, queremos que haya aquí, pero hasta ahorita no hay nada”.













