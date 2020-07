Consolidan Comité Ecológico Ciudadano El Gran Árbol

Mazatlán, Sin.- La iniciativa ciudadana de proteger un árbol ficus de los trabajos de revestimiento del arroyo Jabalines, va más allá de esta propuesta, incluye la consolidación del Comité Ecológico Ciudadano El Gran Árbol y la promoción de una cultura ambiental entre los jóvenes y ciudadanos, señaló el presidente del Centro para la Educación Agrícola y Ambiental, David Ocampo Peraza.

“El primer objetivo del Comité Ecológico Ciudadano El Gran Árbol es proteger y cuidar el gran árbol de Jacarandas, y el segundo es conocer el proyecto de esa segunda etapa de canalización del arroyo Jabalines y, el tercer objetivo, promover la cultura ambiental”, expresó.

Dijo que ya se tiene la consolidación del comité, el cual tiene el aval de la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y el siguiente paso será conocer el proyecto de revestimiento del arroyo, de la segunda sección de los trabajos, y ver cómo quedarían las calles, las áreas verdes, el tipo de planta y cuáles árboles se protegerán.

Comentó que la solicitud del proyecto del arroyo Jabalines no es de este año, sino que desde que empezaron los trabajos, habitantes del fraccionamiento Jacarandas lo han solicitado para saber el diseño de la obra y qué tanto se contempla proteger la flora y fauna del lugar.

Sin embargo, hasta el momento, la autoridad no ha respondido a su solicitud.

“Si no conocemos la propuesta de obra, difícilmente sabríamos cómo se va a cuidar y proteger, vamos a imaginarnos que no lo tienen, bueno, es el momento de sentarnos para analizar las diferentes propuestas que queden incluidas en el proyecto, de desarrollo de la calle, de las áreas verdes, bancas que se van a construir, no sabemos nada de eso, la verdad, sólo sabemos que se están echando los taludes del canal”, apuntó.

Refirió que esta iniciativa ciudadana en pro del medio ambiente va con pasos firmes, y se mantiene la motivación de los jóvenes y ciudadanos que apoyan esta causa, ya que además de estar al pendiente del Gran Árbol, un ficus con más de 40 años, se realizan actividades en favor del medio ambiente del fraccionamiento Jacarandas, así como actividades culturales todos los sábados debajo del árbol.

Hasta el momento, el compromiso de gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es que el árbol queda fuera de la obra de revestimiento, las indicaciones son que la obra continúa a cinco metros alrededor del ficus hasta que ya se tenga el rediseño del proyecto.

EL GRAN ÁRBOL

Es un Ficus de más de 40 años que se ubica a orillas del arroyo Jabalines, a un costado de la iglesia Santiago Apóstol, en Jacarandas.









