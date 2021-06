Conselva propone soluciones para contrarrestar la sequía en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Para contrarrestar la sequía que azota la zona rural de Mazatlán se necesitan soluciones integrales, señaló Sandra Guido, directora de la asociación Conselva.

Señaló que al recorrer las comunidades fue muy desgarrador escuchar las historias de sus habitantes por la falta del líquido vital, tanto para consumo humano como para realizar actividades cotidianas y económicas.

Lo que pudo detectar en su visita, y que propicia la falta de lluvia, es la deforestación que hay, la degradación del suelo y con ello la poca filtración de agua hacia los mantos freáticos.

"Vimos a los alrededores cómo está deforestado, como está degradado ese suelo, no se está filtrando agua y si no se está filtrando a los pozos, desde donde ellos se abastecen, no se van a recargar. Están dependiendo de recargas que ocurren muy lejos y en el camino hay mucha extracción de agua. Se necesitan soluciones integrales", señaló.

Desde su punto de vista, Guido considera que la situación no se va a revertir con las lluvias de temporada, pues los mantos freáticos están agotados. De urgencia, lo que se necesita es organización y administración de la poca agua que queda.

"Esta sequía extrema, con estas lluvias no se va a solucionar, deben ser soluciones más profundas, porque estamos tocando fondo. No se trata de que ahorita va a llover y la cosa se resuelve, no señor, aquí estamos hablando de que lo que nos llueve está cayendo sobre un manto freático que está sumamente agotado, se va a reabastecer poquito, pero necesitamos ayudar al manto y necesitamos organizar y administrar bien el agua que tenemos", consideró.

Entre las series de actividades y acciones que propuso están la reforestación, la cual ayudará a mediano plazo; integrar la infraestructura gris y verde, aprovechando la temporada de lluvias para ayudar a la naturaleza a cumplir con su función, a través de un sistema de captación de agua de lluvias para que se almacene y se filtre al manto freático; pero lo más importante, evitar el derroche del líquido.

"No puede haber derroche, hay muy gente que piensa que porque paga el agua tiene derecho a desperdiciarla y que la única manera de regar el patio y la banqueta es con el chorro abierto, ya se acabaron esos tiempos, ya no estamos así", añadió.

Señaló que faltan más comunidades que recorrer, con el objetivo de crear un diagnóstico y plantear soluciones, pues la situación se va a repetir en los años venideros, por lo que se busca es contrarrestar la gravedad de la situación.









