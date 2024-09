Congreso pretende pactar foro con comunidad de la UAS para reformar su ley

Culiacán, Sin.-Para el 11 y 12 de septiembre se pretende realizar la consulta a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), encabezada por el Congreso del estado.

Esto fue confirmado por el diputado del Partido Sinaloense (PAS), Gene René Bojórquez Ruiz, quien sostuvo que esto es un desacato a un ordenamiento judicial.

Puedes leer: Hoy vence plazo para que la UAS haga consulta sobre reforma

El legislador recordó el amparo obtenido por la UAS, en el cual se declaró inconstitucional 5 artículos de la Ley de Educación Superior del Estado.

Aunque los diputados, principalmente los morenistas, han sostenido que las modificaciones de la Ley Orgánica de la universidad serán hechos en base a la Ley General de Educación Superior, el legislador del PAS afirmó que esto es un desacato al amparo concedido.

“Ya se le dijo al Congreso del Estado que ellos no son los encargados. La Ley General no dice que el Congreso pueda hacer la consulta, no están facultados”, dijo.

Bojórquez Ruiz sostuvo que los diputados deben conducirse con apego a la ley y no lo están haciendo.

Mostró una imagen en donde el Congreso convoca a la comunidad para participar en la consulta, el 11 y 12 de septiembre, mientras que se pretende someter a discusión los términos el 13.

Además informó que este sábado 7 de septiembre se sesionará para aprobar el acuerdo.