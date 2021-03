Confirman 7 casos de dengue en la zona sur

Mazatlán, Sin.- El departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud intensificó los trabajos de eliminación de criaderos de mosco, rociado residual o térmico y control larvario en puntos de riesgo en Mazatlán, Concordia y Elota, al confirmarse siete casos de dengue y tener 31 casos sospechosos en la región en lo que va del año, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Andrés Siddartha Hindú.

“Al 2 de marzo tenemos 5 casos confirmados en Mazatlán, 3 de los cuales son con signos de alarma y 2 no graves, tenemos un caso confirmado en Concordia y uno en Elota, ambos no graves, San Ignacio no tiene ningún caso confirmado, en todos esos casos ya se efectúa el trabajo por parte del departamento de Vectores y Zoonosis con rociado residual o térmico, y se realiza control larvario correspondiente”, expresó.

En las acciones de mitigación participan 6 brigadas con 36 elementos en total y entre 2 o 3 camiones de volteo para recoger los cacharros y trasladarlos al basurón municipal.

También se trabaja en la fumigación con rociado residual o térmico y el control larvario en los puntos de riesgo que son donde se detecta los casos sospechosos o confirmados de dengue.

Andrés Siddartha comentó que en lo que va del año se han atendido 5 mil 200 casas en promedio y se han visitado más de 7 mil 300 domicilios.

Durante esta semana, agregó, se planea trabajar en las colonias Libertad, Infonavit Playas, Venustiano Carranza, Azteca, Jacarandas, Playa Sur y Cerro del Vigía, en Mazatlán.

La meta para este año por parte del departamento de Vectores y Zoonosis es eliminar mil 400 toneladas de criaderos del mosco Aedes Aegypti, principal vector del dengue, de las cuales mil 100 corresponden a Mazatlán, y 100 toneladas en cada municipio de Elota, San Ignacio y Concordia.

Andrés Siddartha Hindú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

“En lo que va del año, en Mazatlán ya tenemos un avance casi del 24%, es en lo que se ha trabajado más, pero también en los otros municipios ya se empezó a activar la eliminación de criaderos, estamos en constante coordinación y comunicación con los municipios, que nos están dando todo el apoyo”, apuntó.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria hizo un llamado a la población en general para que mantengan los patios limpios de cacharros y que si tienen recipientes en ellos, los volteen para que no acumule agua y se conviertan en criaderos del mosco vector del dengue.

















