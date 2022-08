Confirmado: AMLO supervisará la planta termoeléctrica de Mazatlán

Culiacán, Sin.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría estar pisando las tierras sinaloenses a partir de este sábado por la noche, confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Lo anterior, luego de que el mandatario nacional, anunciará una gira por varios estados de México durante este fin de semana.

El gobernador señaló que, de acuerdo a la gira presidencial, AMLO estará visitando este domingo la planta termoeléctrica en Mazatlán.

“Viene el domingo, él trae una agenda con la Comisión Federal de Electricidad, va a venir a visitar la termoeléctrica de Mazatlán”, apuntó.

“Todavía no sabemos si llega a Mazatlán por la tarde, porque va a bahía banderas y de ahí se viene a Mazatlán, puede ser que venga a dormir al Puerto el sábado, pero todavía no está confirmado”, dijo.

Rocha Moya manifestó que aprovechará la visita para gestionar la tarifa de energía b para Sinaloa, debido a que es una de las que mayormente afecta al bolsillo de los ciudadanos, sin embargo, recordó que hay pocas probabilidades de respuesta, debido a que los partidos de oposición votaron en contra de la reforma eléctrica.

“Nada más que los diputados del PRI, PAN y oposición no quisieron la reforma eléctrica y a esos hay que cargarles que no hay probabilidades de bajar las tarifas mientras no reformemos la electricidad”, finalizó.