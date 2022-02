Confía el Químico en que este viernes se autorice el Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, confirmó que este viernes tratará con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el futuro del Carnaval 2022, y confía en que, por la reducción de casos Covid en el puerto, salga adelante y se tome la mejor decisión, tanto para la ciudad, como para los mazatlecos y los empresarios.

Agregó que se encuentra muy motivado y convencido de las condiciones del semáforo del Covid-19, porque cada día descienden los casos de contagios, por lo que de seguir esa tendencia, en la fecha del Carnaval estaría el puerto en semáforo verde, sin necesidad de esperar la indicación de la autoridad de Salud federal.

Confió en que la decisión que el gobernador tome va a ser una decisión sabia, ya que es un hombre sensato y que no se deja influenciar por nadie, en franca referencia del secretario de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que ha propuesto que se posponga esta fiesta, por lo que indicó que la decisión que tome, la va a apoyar.

Entrevistado a unas horas de la manifestación y computo carnavalero, cuando ya se firmó el contrato con la marca cervecera, las carrozas alegóricas están prácticamente listas, al igual que los vestuarios, y pagado el elenco artístico, reconoció que de posponerse, traería serías repercusiones económicas, tanto para el municipio como para empresarios.

“En este tipo de convenio que se ha hecho, porque se tienen que hacer, ya que el Carnaval no espera, está contemplada cualquier otra posibilidad que se diera, donde pudiera ser algo grave es para los empresarios, toda la gente que recibió dinero para reservaciones de hoteles, tienen que regresarlo si no hay Carnaval o se pospone y no sé en qué condiciones estén los empresarios, ellos quieren que haya Carnaval, porque si no van a tener que desembolsar dinero, se supone que están al 80 por ciento las reservaciones de los hoteles”.

El alcalde Benítez Torres advirtió que también la ciudad pierde dinero, ya que algunos artistas ya les pagaron y a otros les abonaron, por lo que si se cancela la fiesta, ellos pondrían la fecha, pero no cuando se les ocupe, sino cuando ellos tengan tiempo.

El Presidente Municipal recalcó que la salud de los mazatlecos va a ser lo importante, por lo que si está la ciudad en semáforo rojo no importara que se pierda toda la inversión que se ha hecho para el Carnaval.













