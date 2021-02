Con el PAS, las mujeres val al “Triángulo Dorado”

Culiacán, Sin. - Ante la euforia del proceso electoral, en el que poco a poco se van perfilando los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, las mujeres buscan ser tomadas en cuenta, siempre dicen que no se descartan y esperan que les hagan justicia.

Ya hablamos del PRI, sus cuadros “valiosos”, curiosamente los tienen en los municipios serranos en el llamado “Triángulo Dorado”, porque las mujeres para el tricolor no brillan en las grandes ciudades al no elegir a una candidata a la presidencia municipal y hasta el momento no ha salido una alcaldesa para Culiacán, Mazatlán o en su defecto Ahome.

Local Cuén Ojeda sigue “desojando la margarita” para ir en alianza

Ahora veamos al Partido Sinaloense, un partido que fue fundado hace ocho años, pero que también no le ha dado la oportunidad a una mujer para ser candidata a la presidencia de una de las tres grandes ciudades, pero, sí repite el mismo patrón del PRI, las manda a los municipios serranos.

Por ejemplo, en el proceso anterior -2018—fueron seis de los 18 municipios. La mayoría del Triángulo Dorado- El Fuerte: Rosa María Martínez. Sinaloa de Leyva; Melva Melisa Guerrero Espinoza. Elota: Viridiana Camacho Millán. Cosalá: Carla Úrsula Corrales. San Ignacio: Yanira Arellano Manjarrez. Concordia: Eyleen Garzón González.

Cabe precisar que la única candidata del PAS que ganó fue la de Cosalá, Carla Corrales arropada por la coalición “por Sinaloa al frente” que conformaron PAN, PAS, PRD y Movimiento Ciudadano.





Foto: Cortesía │ PAS

DEFINICIONES ACTUALES

Ahora que vienen las definiciones en el PAS, las mujeres esperan se les tome en cuenta en las principales ciudades del estado, por ejemplo, la diputada Angélica Díaz Quiñones al ser entrevistada en el Congreso del estado sobre su futuro político, ya que diversos medios de comunicación la han señalado como posible candidata a la presidencia de Culiacán, dijo:





Esto lo definirá mi partido el PAS si decide tomarme en cuenta Angélica Díaz Quiñones





A como andan las cosas ¿no se descarta para candidata a la presidencia de Culiacán?

“No, aún no me descarto, ya que en el partido aún no se han emitido las convocatorias, por lo que desconozco cuáles serán los requisitos, pero en su momento lo voy a valorar y si el partido requiere de mi experiencia, de mi trabajo, de mi perfil, seguramente estaré en su momento solicitando licencia”, dijo ya que, de acuerdo al Instituto Estatal Electoral, tienen de plazo hasta marzo para pedir licencia al cargo de funcionarios que desean participar en la contienda electoral.

Aseguró que está lista para continuar con ese arduo trabajo de activismo social que desde antes de ser diputada ya fomentaba los valores a niños, niñas y madres de familias de colonias del municipio de Culiacán, con clases de valores y catecismo, apoyando siempre en el deporte desde el maratón de Culiacán, participando en los 5 km y en el puesto de abastecimiento de la familia, así como desde la rectoría de su esposo, Héctor Melesio Cuén Ojeda, como Presidenta de DIF Culiacán y al interior del partido.

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado de Sinaloa

DIPUTADA ESTRELLA

Hoy como diputada, dijo que ha tenido acercamiento directo con las verdaderas necesidades de los culiacanenses, a quienes ha podido apoyarlos con los diferentes programas sociales, además de que también participa en la administración de los negocios familiares.

¿Le gustaría Ser la próxima Presidenta del Municipio de Culiacán?

“Claro que me gustaría serlo, conozco todos los rincones del municipio como la palma de mi mano desde que trabajé como Presidenta de DIF, si algo me ha caracterizado en mi profesión política es que nunca he dejado de apoyar a la gente, siempre he estado ahí con mi activismo social. Y hoy como Diputada de la LXIII Legislatura, ahí están los números que me avalan como la más productiva, frente a los 40 diputados que integramos el Congreso del Estado."

Te puede interesar: PAS presenta reclamo constitucional ante el TEPJF

Ahora sólo faltan las señales que mande este partido para definir sus candidaturas a la presidencia municipal de las tres grandes ciudades y así rompa con el hechizo.









PARIDAD

Se define como la política pública que señala que las mujeres deben tener el 50 por ciento de candidaturas y cargos.

PATRIARCADO

En el Partido Sinaloense también se repite la misma fórmula de darle los municipios serranos, estigmatizados y pobres a las mujeres.





















Lee más aquí ↓

Local Presenta PAS resultados de la convocatoria “Sinaloa Quiere…”

Local El PAS no descarta la posibilidad de ir en candidaturas comunes con otros partidos

Local Por lo pronto el PAS va solo en el proceso electoral del 2021