Comunidad LGBT+ en Escuinapa pide libertad

Escuinapa, Sin.- Pidiendo ser libres, los integrantes de la comunidad LGBT+ llevaron a cabo una marcha en Escuinapa como parte de las actividades para la conmemoración del orgullo gay.

Fueron decenas de integrantes de la comunidad y demás personas quienes se sumaron a la marcha, para pedir que se les respete.

La marcha fue encabezada con la bandera del orgullo gay, además que algunas pancartas con diversos mensajes. "Libertad, es tiempo de vivir sin miedo" "Me enamoro de personas, no de géneros" "No somos payasos de ningún circo".

Quienes se manifestaron de forma pacífica se dieron cita desde las 5:00 de la tarde, reuniéndose en el monumento al Quijote de la Mancha y desde ahí, caminaron por las avenidas Gabriel Leyva, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero hasta llegar a la Casa del Centenario, donde se finalizó con diferentes números musicales.

La marcha estaría terminando en las afueras de la casa de la cultura en donde estarían realizando algunas actividades alusivas al mes del orgullo gay.

Por su parte, se contó con la participación de importantes figuras de la política, como lo fue la senadora Imelda Castro Castro, quien en diferentes ocasiones se ha expuesto como aliada de la causa y la agenda progresista.

Además, el presidente de la Asociación Civil Sinaloa Incluyente y quien es uno de los principales activistas de la comunidad en el estado, Tiago Ventura Cárdenas, aseguró que, a pesar de que hay avances en temas legislativos, todavía hay cosas por hacer entorno a la consolidación de políticas públicas para proteger a los miembros de la comunidad. Así mismo, estuvo presente la cantante Silvia Mendívil quien es reina de la diversidad 2022.