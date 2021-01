Comunidad extranjera en Mazatlán aplaude política migratoria de Biden

Mazatlán, Sin.- La suspensión del programa “Quédate en México” sobre protocolos de protección al migrante habla muy bien de la administración de Joe Biden, un día después de asumir la Presidencia de Estados Unidos, con lo cual se prevé que los temas de migración mejoren entre ambos países, comentó Lisa Dawn Lankins, enlace del gobierno municipal y la comunidad extranjera radicada en Mazatlán.

Otra de las iniciativas a favor, agregó, es que Joe Biden quiere ayudar a los migrantes que llegaron a EUA desde niños, a quienes les dará la oportunidad de tener su visa y estar legalmente en el vecino país.

Lisa Dawn Lankins, enlace del gobierno municipal y la comunidad extranjera radicada en Mazatlán. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

“Es una buena iniciativa para nosotros que somos vecinos, es algo muy importante y lo veo muy positivo, veo que sí lo va hacer, pero para concretarlo va a tomar un poco de tiempo porque la ley no ha cambiado todavía, él sí lo firmó ayer pero va a tomar tiempo para hacerlo legal”, expresó.

El programa “Quédate en México” se implementó a partir de enero de 2019 en San Diego y se fue extendiendo a todos los estados fronterizos del vecino país, a través del cual el expresidente Donald Trump obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitaban sus casos en los tribunales inmigratorios de Estados Unidos.

Este programa que tenía por nombre oficial “Protocolos de Protección al Migrante” fue muy criticado por los opositores de Donald Trump por tratarse de una de las medidas más severas contra la inmigración, se calcula que más de 60 mil personas fueron regresadas a México.

Lisa Lankins, estadounidense que vive radicada en Mazatlán desde hace 14 años, señaló que nunca entendió como Trump pudo engañar a tanta gente en su país, haciéndoles creer que con esos programas ayudaba a Estados Unidos.

Foto: Cortesía | Joe Biden

“Eso fue mentiras completamente, hicieron cosas horribles por creer en él, era una persona horrible, mala; nunca debió de ser Presidente, eso me dio mucho miedo, soy muy nerviosa y veo que todavía gente que quiere seguir apoyándole después de todo lo que hizo, no lo entiendo todavía, creo que no están viendo claramente”, apuntó.

Indicó que con la llegada de Joe Biden la relación entre México y Estados Unidos será mucho mejor, ya que el nuevo Presidente es una persona abierta para todo mundo y como muestra es la decisión de suspender el programa “Quédate en México”, a unas horas de asumir su cargo.

