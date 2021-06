Comparecerán funcionarios para que informen sobre uso de aeronaves en el gobierno

Culiacán, Sin.- El Congreso del Estado de Sinaloa acordó citar a comparecer al Secretario de Administración y Finanzas y a la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas para que expliquen la omisión de presentar al Congreso del Estado el Plan de Desincorporación de Aeronaves, además de que informen la omisión del uso de las mismas aeronaves para los fines esenciales que la ley dispone.

El punto de acuerdo que presentó el diputado de Morena, Jesús Ramón Monreal Cázares provoco que legisladores del PRI y del PAN coincidieran en señalar que no existe ninguna aeronave que esté en proceso de desincorporación.

La diputada Elva Margarita Inzunza en tribuna advirtió que el PRI rechaza la comparecencia de dichos funcionarios al aclarar que efectivamente la ley de austeridad establece disponer de un inventario básico, es decir, el gobierno del estado necesita las aeronaves para atender diversas acciones como es llevar servicios públicos, atender contingencias, atender la seguridad, entre otras.

“Rechazamos la comparecencia por una razón muy sencilla: no hay aeronaves que se estén en proceso de desincorporación, no existe ninguna aeronave que este a la venta, estamos cayendo en un absurdo, por lo tanto, no hay materia para la comparecencia, entendemos los momentos políticos que es el de llamar la atención mediática, hacer ruido, este asunto carece de fundamento jurídico”, dijo.

Reiteró que todas las aeronaves están en uso, cumpliendo con su cometido, y le pidió a Morena que si quieren juzgar el uso de las aeronaves, hay que voltear a ver el avión presidencial que está sin uso; se está depreciando con el tiempo porque no tiene uso alguno, ya se rifó, pero sigue siendo del gobierno, lo quieren vender y nadie lo quiere comprar,

“Si hay tanta preocupación de Morena, por las aeronaves, porque no presentan un punto de acuerdo para que nos digan que pasa con ese avioncito que nos está costando mucho dinero”, dijo.

Por su parte el diputado del PAN, Jorge Villalobos señaló que está a favor de la transparencia y rendición de cuentas, velar por cumplir y hacer cumplir la ley, pero demandó separar el punto de acuerdo en dos puntos porque el ejecutivo tiene necesidad de contar con una flotilla para cumplir con los fines como seguridad, pública, desastres naturales.

Detalló que sí el Ejecutivo no desea vender aeronaves, la ley no lo obliga, pero advirtió que la ley si lo mandata a que informe al congreso, como las usa y hasta la fecha no lo ha hecho.

“Ese cumplimento ha estado en falta, no veo necesario la comparecencia, pero si veo necesario y exigible que el congreso solicite un informe detallado sobre el inicio de la ley hasta hoy. Como congreso si podemos exigir que se nos rinda un informe a la brevedad y una vez que se conozca citar a los encargados del despacho, porque las comparecencias son muy complicadas y sosas”, dijo.





