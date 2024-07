Como nunca antes, mazatlecos desconfían de la Policía

La confianza en la Policía Municipal de Mazatlán ha tocado fondo, según un sondeo ciudadano realizado este jueves.

La difusión de múltiples vídeos en redes sociales que muestran abusos de autoridad ha generado una ola de desconfianza y temor entre los habitantes de la ciudad.

Martha, ama de casa, expresó su preocupación con enojo y sobre todo dejó entre ver la poca confianza que hay para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

"Hoy en día tengo más miedo de la autoridad que de la misma mafia, de perdida los punteros de mi colonia procuran que no nos roben ni nos asalten, éstos no (policías), es al revés", afirmó.

Alejandro Montoya, otro residente de Mazatlán, reveló que no se siente seguro cuando una patrulla se acerca durante su trayecto a casa, sin importar si es de día o de noche.

"He perdido completamente la confianza en ellos por los abusos ejercidos, no solo en días recientes, sino en los últimos años, esto pasa seguido, pero esto fue la gota que derramó el vaso, ya la gente se cansó", dijo.

Jazmín Reyes Medina reconoció que no todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal son iguales, pero prefiere tener precaución.

"Temo por mi seguridad, porque ellos portan una arma, yo no, y soy mujer, ellos se han comportado más como bravucones que como policías", declaró.

Rosa Romero también compartió su experiencia personal, al indicar que ha tenido altercados con policías debido a desacuerdos, a quienes describe como prepotentes.

"En alguna ocasión he tenido problemas con ellos, y no me siento segura en su presencia", añadió.

Este creciente descontento y desconfianza hacia la Policía Municipal plantea un desafío significativo para las autoridades locales, quienes deberán trabajar arduamente para recuperar la confianza de la comunidad y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.