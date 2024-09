¿Cómo es vivir un narcobloqueo en Sinaloa? Mujer narra el terror que vivió

Mazatlán, Sin. - Voltear de un lado a otro y solo ver vehículos y camiones estacionados, revisar constantemente el teléfono con la esperanza de leer un mensaje que dijera que la carretera ya ha sido liberada, ese lapso de miedo e incertidumbre y sin ninguna autoridad en el lugar que informe lo que pasa, así vivió Silvia el narcobloqueo del domingo en la autopista Durango-Mazatlán.

Incluso, pensó que no saldría con vida de ese infierno en que se convirtió la carretera de cuota.

Ella veía la delincuencia como algo lejano, nunca imaginó que sus vacaciones se convertirían en uno de los momentos en los que más inseguridad ha experimentado en su vida al quedar varada alrededor de 6 horas a bordo de un camión de pasajeros en la autopista Durango-Mazatlán por el bloqueo de civiles armados.

La violencia, que se había desatado principalmente en el centro del estado luego del polémico secuestro del "Mayo" Zambada y presunta traición de los Chapitos, se extendió al sur del estado.

El 15 de septiembre, alrededor de las 9:45 horas, se reportó el bloqueo de la vialidad a la altura del kilómetro 216, donde civiles armados atravesaron e incendiaron dos tractocamiones que obligaron al cierre de la carretera a la circulación vial en ambos sentidos, así como el cierre de la plaza de cobro de Mesillas.

Apenas un par de días antes habían cerrado la súper carretera a la altura del túnel El Sinaloense por un incidente que involucró el incendio de varios vehículos y un tráiler, así como la presencia de ponchallantas en la carpeta asfáltica.

Aparente calma

La originaria de Durango llevaba dos días posponiendo su viaje debido a los hechos violentos, tenía intenciones de venir al puerto a pasar fiestas patrias.

"El domingo hice el viaje, no muy segura, pero confiando en comentarios de que ya estaba tranquilo, conocidos me contaron que ya habían pasado para acá sin ningún problema, durante el trayecto no venía pensando en eso, yo venía confiando en que iba a estar tranquilo, y más porque estábamos casi para llegar, faltaba alguna hora cuando el camión se detuvo", comentó.

El autobús salió de la capital duranguense casi a la misma hora que en Mazatlán se reportaba el bloqueo de la carretera (9:45 hora local). A las 11:35 horas, aproximadamente, el segundo subinspector, Francisco Espinoza Peña, encargado de la Guardia Nacional División Carreteras, informaba lo siguiente:

"Recibimos un reporte por parte de C4 de aquí de Mazatlán de dos vehículos atravesados antes de llegar a la caseta de Mesillas, acudimos inmediatamente y nos percatamos que sí, justamente hay dos unidades tractocamiones incendiándose, estamos en espera de Protección Civil y Bomberos para sofocar y liberar la vía", informó.

Miedo e incertidumbre

El autobús detuvo su marcha alrededor de las 12:20 horas cerca del restaurante "El 369", ya en territorio sinaloense, a escasos 60 kilómetros de su destino final, Mazatlán.

Silvia se dio cuenta de que los pasajeros de enfrente se levantaron de sus asientos e intentaban mirar por la ventana lo que estaba ocurriendo afuera, fue ahí cuando volteó y a través del cristal observó carros, camiones de pasajeros, trailers y mucha gente varada, pero todavía no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que el chófer anunció lo siguiente:

"Nos detuvimos porque la carretera está bloqueada, más adelante quemaron un camión, vamos a esperar, ya hablamos a la empresa, pedimos autorización para irnos por la libre o regresarnos, pero nos dijeron que por la libre no y que si nos regresamos en Coscomate también nos iban a detener, que esperemos un rato más a ver qué pasa", fueron las palabras del operador.

Luego el conductor hizo una maniobra para resguardar la unidad, acomodándola en medio de dos tractocamiones para quedar fuera del alcance de cualquier bala perdida en caso de algún ataque o enfrentamiento.

"Lo primero que sentí fue preocupación, luego me entró el miedo, pensaba que lo peor que nos podría pasar era que nos amaneciera ahí porque pasaban las horas y no nos movíamos, que íbamos a pasar toda la noche en medio de la sierra y con peligro tal vez de que hubiera algún enfrentamiento, que nos agarrara el frío en la madrugada o el calor, porque se corría el riesgo de que se le terminara el combustible al camión, no lo apagaban para mantener el aire acondicionado", narró.

A las 13:53 horas el camión se puso en circulación, todos creían que el asunto había quedado solucionado, pero paró nuevamente unos kilómetros más adelante, solo había avanzado el espacio que dejaron algunos vehículos que decidieron retornar su camino.

En ese punto duraron hasta las 17:50 horas cuando finalmente se liberó la vialidad, hasta ese entonces Silvia vio pasar una unidad de la Guardia Nacional.

En ningún momento ninguna autoridad se acercó a los afectados para explicar lo que pasaba o qué recomendaciones podían tomar.

"Vi autos de la Guardia Nacional, pero ya como 6 horas después, venían como del lado de Mazatlán hacia Durango y regresaron, y ya de ratito abrieron el paso, primero le empezaron a dar paso a puro carro pequeño, tráileres y camiones los dejaron al último", relató.

Cuando el autobús arrancó los pasajeros aplaudieron, la larga espera había terminado; la mayoría no había viajado "preparado", no se habían provisto de alimentos o bebidas, nadie esperaba que su viaje se retrasaría seis horas.

El camión se desvió por una brecha hacia la carretera libre, y al atravesar la cabecera municipal de Concordia regresaron a la autopista para finalmente pasar la caseta de Mesillas.

Silvia jamás imaginó pasar por una situación similar, veía muy lejano este tipo de violencia, solo lo que observaba a través de las noticias.

"Nunca me lo había imaginado, decimos eso nada más se ve en la televisión. En algún momento sí pasó por mi cabeza que no iba a salir viva de ahí", expresó.

Bloqueo y afectaciones

El bloqueo duró alrededor de nueve horas, cientos de vehículos, camiones de pasajeros y tráileres quedaron varados.

A raíz de los bloqueos carreteros y el despojo de tráileres, poblados del sur de Sinaloa han empezado a sufrir daños colaterales.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Francisca Cázares Olivares, señaló que ya se empieza a reportar desabastecimiento y bajas ventas por la falta de mercancía, la cual ha dejado de transportarse ya que las empresas han priorizado la integridad de sus trabajadores.

"Pues como en todos lados, preocupante porque no se ha tenido la venta o el abastecimiento, por ejemplo, en los lugares donde sí hay venta la problemática es el abastecimiento, porque hay repartidores que no los están dejando ir a repartir, no ha llegado la mercancía que tiene que llegar precisamente para no exponer a su personal, se está limitando un poco la distribución", dijo.

La líder camaral señaló que hasta el momento no ha habido una cuantificación de las pérdidas o los daños que esta situación ha generado a los comercios en municipios como Concordia y El Rosario, que también competen a la Canaco con sede en Mazatlán.