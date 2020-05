Como castigo, Quirino no quitará Ley Seca

Culiacán, Sin. Por medio de una entrevista a una estación de radio local, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel expresó que, aunque se estaba considerando permitir la venta de alcohol durante el confinamiento, luego de que el día de ayer 30 de abril los sinaloenses invadieron pizzerias y pastelerías, se decidió que no.

Local “No se vale que no hagamos caso a las recomendaciones”: Encinas Torres

Lo de ayer no fue bueno, no ayuda, salió mucha gente a la calle y esto no se vale. Esto nos deja claro que tenemos en frente el Día de las Madres y por lo menos hasta esa fecha, no vamos a levantar los permisos, se mantiene la Ley Seca.

Ordaz Coppel

Agregó que los operativos para dar con los aguajes, continuarán en todo el estado.





Los invito a ver mi mensaje en vivo para ustedes. https://t.co/tGMoyeRWwt — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) April 29, 2020





De acuerdo con declaraciones anteriores del mandatario estatal, se tenía previsto que la Ley Seca se levantara durante estos días, sin embargo, debido a que el día de ayer se violaron los protocolos de sana distancia y aglomeración, el estado decidió que no.

Por lo sucedido, Quirino señaló que, en dos semanas más, habrá más casos de Covid-19 en el estado.

No se vale que no hagamos caso a las recomendaciones. #SinaloaQuedateEnCasa.. Es la única forma de parar el #COVID__19 https://t.co/dJJ0JrAtj8 — Dr. Efrén Encinas Torres (@EEncinas_Dr) May 1, 2020

















