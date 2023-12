Comercios acaparan banquetas de la avenida Jacarandas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Por la avenida Jacarandas, entre Villa Verde y San Joaquín, las banquetas han sido acaparadas por distintos locales comerciales, como lo son mostradores de negocios improvisados, así como carros y motos, lo que impide el paso libre de peatones.

"Caminar por nuestras propias banquetas se ha vuelto un enfado, las carretas bloquean completamente el paso y ni hablar de encontrar un espacio para estacionar, todo lo tienen ocupado, no hay lugares libres", expresó Guadalupe Crespo, vecina del asentamiento.

Las motos y los carros estacionados en las banquetas han ocasionado que los peatones tengan que exponerse a caminar sobre la vialidad.

"Las motos y carros estacionados en las banquetas obligan a los peatones a caminar por la carretera, poniendo en riesgo nuestras vidas, que falta de conciencia con los que se improvisan talleres y los que estacionan sus vehículos ahí", agregó.

Sin regulación

La falta de regulación municipal ha sido destacada por los afectados, pues los vecinos aseguran que en varias ocasiones han buscado la intervención de las autoridades.

"Hemos solicitado que las autoridades vengan a intervenir en nuestro fraccionamiento, en repetidas ocasiones los buscamos ya, pero no hemos visto ningún cambio, necesitamos medidas concretas para resolver este problema, no pasa nada si tienen su local, pero que no interfiera con las actividades del resto de las personas", apuntó Irene Cabanillas, vecina del fraccionamiento Villa Verde.