Comerciantes en incertidumbre por remodelación de la Gabriel Leyva

Mazatlán, Sin.- Los trabajos de rehabilitación y remodelación en la avenida Gabriel Leyva avanzan por el carril derecho con dirección a Jumapam, desde el Puente Juárez hasta el cruce con Puerto de Veracruz, por lo que el paso a vehículos está limitado.

Comerciantes de este sector manifestaron que al cerrar la vialidad bajaron considerablemente sus ingresos, ya que muchos de ellos dependen de la entrada y salida de vehículos, como gasolineras, llanteras y talleres mecánicos.

Nos ha ido fatal, llegan muy poquitos carros, nada más los clientes que ya saben que hay otra entrada. Nos dijeron que iba a durar como dos meses, a ver si es cierto.Enriqueta

Hasta donde saben, los trabajos durarán de uno a dos meses, pero desconocen totalmente el proyecto, pues no era de su conocimiento que se construirá una ciclovía, a la cual no se oponen, siempre y cuando no perjudique a sus negocios.

"Ya tiene una semana que cerraron esta calle, yo ni de la ciclovía sabía, en general, no conocemos el proyecto, sólo nos dijeron que iban a trabajar, pero que no nos quiten estacionamiento, porque muchos negocios dependemos de que los clientes lleguen y se paren a comprar", mencionó Eduardo.

Más de 50 años tiene la avenida sin ser rehabilitada.

El señor Germán trabaja en una una llantera y desde entonces está sin clientes, pues no hay por dónde pasar.

Nos ha ido muy mal, dependemos totalmente de la entrada de vehículos, ahorita no hay trabajo, incluso varios comercios cerrados. Si se hace una ciclovía está bien, pero siempre y cuando no nos quiten los estacionamientos.Germán

Marcos, empleado en un taller de soldadura, dice que tiene que soportar todo el día el ruido y el polvo; pero espera que con la obra se terminen las inundaciones.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Es de soportar el ruido, el polvo y las vibraciones por la maquinaria, pero dicen que va a quedar muy bien aquí, ojalá que así sea, porque todo esto se inunda cuando llueve", dijo.

A Édgar le comentaron que en dos meses terminaba la obra, lo cual espera que sea cierto, pues su negocio depende de la llega de clientes en automóvil.

"Esta avenida tenía problemas, no sé si ahora con las mejoras se resuelva la inundación. Según nos dijeron que terminaban a principios de febrero. Sí estoy de acuerdo en la ciclovía, es un beneficio, pero tendrán que diseñarla muy bien, porque es una avenida muy transitada", indicó.

La Gabriel Leyva tenía por lo menos 50 años sin ser rehabilitada y no estaba diseñada para soportar el flujo vehicular de hoy; por ella transitan, entran y salen, diariamente cientos de camiones de carga pesada, por lo que él deterioro que había sufrido la vialidad a lo largo de estos años ya era muy evidente y era necesario intervenir con una "cirugía" mayor.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán













