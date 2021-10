Colegio de Abogados respalda a Ontiveros García como aspirante a la Fiscalía

Mazatlán, Sin.- El doctor Josué Ontiveros García, se reunió con agremiados del Colegio de Abogados del Sur de Sinaloa y representantes de sectores empresariales en Mazatlán para darse a conocer como aspirante a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Rolando Castro, presidente del colegio del gremio litigante, dijo ver en Ontiveros García un buen prospecto para dirigir la fiscalía, destacó su trayectoria limpia, honesta, con conocimiento en el sistema de impartición de justicia y sabedor de las necesidades y carencias de las que adolece la procuración.

Local Por tierra y aire, Alma busca a su hija Sugey, desaparecida en Sinaloa

Por respetar a los tiempos y normas el licenciado Josué, como muchos lo conocen, no pudo dar a conocer su proyecto, pero si aseguró que trae propuestas modernas e innovadoras para unificar todas las áreas que componen la fiscalía.

"Fui Ministerio Público del fuero común, sé de las carencias que siempre ha tenido el sur de Sinaloa, sé lo que se batalla estar en las agencias, sé cómo se integra una carpeta de investigación, sé lo que batalla un abogado en estar moviendo la investigación para que esto vaya caminando, conozco el sistema desde su integración, etapa intermedia y juicio oral; conozco estás etapas y no nada más en teoría, sino que también las he practicado", expresó.

"Estoy aquí para que me conozcan, esto es lo que yo estoy ofreciendo: el contacto, ya se acabaron esas oficinas encerradas, vengo a sentir, a revisar lo que hace falta, a palpar el sentir de la policía, de los peritos y también ahora los mediadores", agregó.

Será hasta cuando los tiempos lo permitan, que dará a conocer su proyecto, mientras tanto, el gremio pescador del sur y de ingenieros civiles, le externaron algunas necesidades y preocupaciones en las cuales él podría intervenir de llegar al puesto.

"Nosotros lo presentaremos a la sociedad (el proyecto) a través de las normas que marca el mismo consejo, tengo que ser respetuoso de los tiempos y las formas, que más me gustaría darles mi proyecto en este momento, pero todavía no me he registrado y una vez registrado tengo que someterme a los marcos que marca la ley", precisó.

DATO

Del 2017 al 2018, Ontiveros García, fungió como asesor jurídico de Juan José Ríos Estavillo.Dejó el cargo para ser aspirante a la Fiscalía General de la República en el 2018Actualmente se desempeña como académico del Instituto Estatal de Ciencias Penales en Culiacán y es abogado litigante.









Leer más aquí:

Local Es oficial: diputados aprueban renuncia de Ríos Estavillo

Local Ríos Estavillo renuncia a la Fiscalía General del Estado