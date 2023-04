Colectivo y Frente Cívico piden a culiacanenses no acudir a Festival del Globo

Culiacán, Sin.- Ante las condiciones inseguras para la población y posible afectación a la flora y fauna que habita en Narnia, Cofradía de Imala, el colectivo #Narnia no se toca y Frente Cívico Nacional en Sinaloa, rechazaron el Festival del Globo próximo a celebrarse.

Los integrantes de los movimientos sociales señalaron que tanto las condiciones de seguridad son peligrosas y la capacidad de respuesta seguramente será rebasada, por lo que este evento podría terminar en una tragedia ante el aglomeramiento de personas los días 29 y 30 de abril y la distancia de más de una hora para el traslado de personas en caso de una emergencia, razón por la que se responsabilizó al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de los hechos que se registren por este espectáculo.

El colectivo #Narnia no se toca, encabezado por Fernando Gómez Bórquez, Paola Gárate, Raúl Ibáñez, Carlos de Doig y más ciudadanos, lamentaron que el Ayuntamiento de Culiacán no haya escuchado a las voces que expresaron que Narnia no es un lugar apto para llevar a cabo eventos masivos, por la ausencia de caminos adecuados y los probables daños ambientales.

Ante tal situación, los protestantes a que se lleve a cabo este evento, manifestaron dejar clara la confianza en las capacidades del personal del Ayuntamiento, Protección Civil y voluntarios que harán lo posible para mitigar los impactos ambientales, así como golpes de calor a los asistentes o cualquier otro incidente.

Afirmaron que existen muchos factores de inseguridad. Foto: Mario Nuñez Lozada | El Sol de Sinaloa

Seguridad

Cabe destacar que se dijo que el gobierno municipal tenía todo cubierto, pero en realidad no se puede garantizar la seguridad de los niños y sus familias que acudan al Festival del Globo, que pese a que se argumentó que sería un evento para festejar el Día del Niño, se van a presentar grupos musicales como Café Tacuba y Río Roma, que son artistas no infantiles.

Asimismo, los integrantes llamaron a los culiacanenses a evaluar si vale la pena correr el riesgo y exponer a las familias en espacios que no se cuentan con sombra y accidentados, ante los espacios que no corresponden a realizar un espectáculo de tal magnitud al no contar con alumbrado público ni ningún otro servicio público.

“En este lugar no se cuenta con los servicios sanitarios, ni agua potable, lo único es el llamado a la conciencia de las personas para no exponer a sus seres queridos, y que en caso de que acudan, tendrán que hacerlo con responsabilidad y con pleno conocimiento de que será un escenario complicado”, expresó Fernando Gómez.