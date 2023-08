Colectivo pro vida se manifiesta en contra de los nuevos libros de texto

Culiacán, Sin. -A fin de evitar el fomento de ideologías de género a través de los nuevos libros de texto en educación básica, miembros del colectivo pro vida Vía Familia se manifestaron esta mañana en Palacio de Gobierno para impedir la entrega del nuevo material educativo.

En la manifestación estuvieron presentes al menos una centena de personas entre niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores, quienes al grito de “ciencia si, ideología no” pidieron al gobernador Rubén Rocha Moya que no se entreguen los nuevos libros de textos a las niñas y niños de educación básica en escuelas públicas.

La coordinadora de la asociación Vía Familia, Nelba Osorio, señaló que los estudiantes de nivel básico no tienen edad para recibir educación sexual, aunado a que en los nuevos libros de texto se promueve el ejercicio de oficios y no de profesiones, señaló.

“Es muy importante para nosotros cuidar esa inocencia de los niños que no tienen edad, no tienen la madures para que les estén metiendo esa ideología de género, no hay necesidad de despertarlos sexualmente”, expresó Nelba Osorio.

Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

“No los enseñan a ser aspiracionistas, no hay matemáticas, no va haber competencias, a ellos los están invitando a ser panaderos, a ser zapateros, ahí viene, los están invitando a que tengan oficios más no profesiones y le tenemos que tirar a una educación de calidad, de altura”.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Paola Iveth Gárate Valenzuela, se sumó a la manifestación argumentando que los nuevos libros de texto son una basura al no enseñar a los niños y niñas sobre las culturas y tradiciones mexicanas.

“Son libros cargados de ideologías, quieren tergiversar la historia, cambian las fechas, el orden del sistema planetario, no acabamos si hacemos la lista de todos los horrores garrafales que tienen y sobre todo el desdeñar la ciencia, las matemáticas”, expresó Gárate Valenzuela.

“El quitar todo eso por implementar remedios de la abuelita y ponerlo ahí como si fuera eso con algún sustento, en realidad son una basura todos esos libros, están cargados de mediocridad, son una máquina de pobres y hoy quieren ser una máquina de ignorantes desde la niñez”.

Pese a la manifestación realizada esta mañana, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que los libros de texto ya fueron entregados a las escuelas y que no suspenderán la entrega del material educativo a las niñas y niños de primaria y secundaria.