"Colapsa" precio de camarón de acuacultura en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Con la reapertura económica, el camarón de acuacultura ha empezado a colocarse en el mercado nacional, pero con una caída en el precio de un 30 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El secretario de la Unión de Acuacultores de la entidad, Silviano López Nájera, manifestó que los productores han empezado a sacar al mercado parte de las 15 mil toneladas que han cosechado.

Añadió que han tenido que bajar el precio del crustáceo, pero que confían que con la reapertura de los puertos turísticos se reactiven las ventas y aumente el precio, porque prácticamente sólo sale para gastos y sobrevivir.

“La mayoría de las granjas ya cosecharon y el resto se irá a un ciclo largo, las ventas ahí van poco a poco, pues ya hay más actividad turística, pero lamentablemente los precios son muy bajos”, dijo.

López Nájera recalcó que los meses de paralización por la pandemia afectaron a todos, sobre todo porque las ventas colapsaron y se quedaron con toda la producción que tenían para comercializar en el periodo de Semana Santa.

Explicó que en esta pandemia, el sector trabaja pero a un 50% de su capacidad y con todos los protocolos sanitarios implementados. No obstante, esperan en el estado una producción similar al año anterior, con 75 mil toneladas.

El también expresidente del Comité del Sistema Producto Camarón de Cultivo indicó que la producción por hectárea no es muy alta, oscila entre 800 y 900 kilos de camarón, pero no se ha notado porque no hay consumo.

Recordó que al inicio de las cosechas los precios se mantuvieron en 80 pesos el kilo, porque no existía abundancia del producto en el mercado, sin embargo, al generalizarse esta, los precios bajaron hasta un 30 por ciento.

COSECHAS

Los productores de Mazatlán, Elota, Culiacán, Eldorado, Navolato y Angostura están por terminar sus cosechas, mientras que Guasave, Mochis y una parte del sur del estado hará un ciclo largo para terminar a finales de octubre.





