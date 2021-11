Cobalpre en contra de la rifa de todo el predio de Playa Espíritu

Escuinapa, Sin.- El Comité Baluarte - Presidio está en contra de la rifa del predio que comprende el CIP Playa Espíritu, así lo externó el presidente de esta organización, Ismael Díaz Murillo.

El líder de este movimiento, expuso que ellos están en búsqueda de tener un acercamiento con el Gobernador Rubén Rocha Moya a quien pretenden exponerles las opciones que se tienen para este proyecto.

Local Ante el ecocidio en Mazatlán jóvenes plantan árboles en el Parque Central

"Le queremos plantear opciones al gobernador para Playa Espíritu, queremos que no se rife, o al menos que no se rife más de esos 200 lotes, porque ahorita ya están los cachitos, se ve complicado, pero no queremos que el resto de Playa Espíritu se rife".

Destacó que este proyecto debería ser considerado como el detonante económico del sur de Sinaloa y parte del norte de Nayarit.

"Queremos que eso sea el detonante que ocupa el sur de Sinaloa para realmente llegar a tener una mejor calidad de vida, un claro ejemplo es Mazatlán, nosotros ya expusimos en su momento a Rocha Moya las riquezas que traería este proyecto a mediano y largo plazo".

Recalcó que junto con el proyecto del CIP Playa Espíritu se vinieron otros proyectos para el sur de Sinaloa como lo fue la creación de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, de donde se suponía saldría la mano de obra que se emplearía en este proyecto.

Puntualizó qué, al proyecto del CIP Playa Espíritu se le puede dar el cesgo para atraer al turismo de naturaleza, al ecoturismo que cada día crece más.

Para concluir reiteró que de lograr que se le dé continuidad a este proyecto, se podría tener una región turística que abarque desde Mazatlán hasta la playa de Novillero en el Norte de Nayarit.













Lee más aquí:

Local La rifa del CIP Playa Espíritu "ya es un hecho: FONATUR

Local Allegados a Emmett Soto están exigiendo "finiquito"