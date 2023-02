Civil herido en Tacuichamona se encuentra en estado delicado

Culiacán, Sin.- El civil que resultó herido el pasado jueves en la comunidad de Tacuichamona se trata de un hombre de mediana edad que se encuentra en estado delicado su salud, informó Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en Sinaloa.

El funcionario explicó que fue el pasado jueves tras los hechos violentos del operativo para lograr la detención de Lupe Tapia en Tacuichamona que esta persona ingresó al Issste en la capital del estado para recibir pronta atención por las heridas que presentaba, principalmente en sus extremidades.

“Está siendo atendido en un hospital público y el día de ayer estuvo en un quirófano. Está delicado, pero estamos esperando que evolucione mejor en el transcurso del día”.

Dijo que las lesiones que presentó este masculino fue en sus extremidades por lo que tuvo que recibir una intervención quirúrgica de manera inmediata.

Reveló que se activó un dispositivo de seguridad alrededor del nosocomio donde el civil recibe atención médica para garantizar la seguridad del paciente herido.

uitláhuac González Galindo, Secretario de Salud en Sinaloa. Foto: Fernanda Cervantes.

Señaló que mientras no se tenga una investigación correspondiente por las autoridades no se sabrá si está en calidad de detenido o no el civil que resultó herido tras los operativos en la comunidad de Tacuichamona al sur de la capital del estado.

“Tenemos informado que está en el Issste, en las unidades de la Secretaría de Salud, y del IMSS no tenemos reporte tampoco de pacientes”.

Desmintió que haya más personas heridas o lesionadas en hospitales de Culiacán como saldo de dicho operativo federal efectuado el pasado jueves en la entidad.

Aclaró los rumores que se esparcieron el día de ayer sobre que habían cerrado algunas áreas de atención médica en el Issste de Culiacán, como consecuencia del operativo, a lo que respondió que es totalmente falso.

“No tenemos información de que se hayan suspendido actividades. De hecho, si en eventos anteriores no se han suspendido menos ahora no que fue un evento que por lo que tengo entendido fue muy temprano se realizó todo el operativo y esta persona llegó en el transcurso de la mañana”.

Al concluir, dijo que el operativo fue muy temprano en la mañana del jueves por lo que este sujeto ingresó en el transcurso de la mañana a las instalaciones del Issste, situación por la que invitó a la ciudadanía a no alarmarse, ya que durante la tarde del jueves no tuvieron reportes de más personas lesionadas.