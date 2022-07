Ciudadanos piden más seguridad en las calles de Mazatlán

Luego de los actos delictivos que han ocurrido en el puerto en los últimos días, entre ellos el asesinato de un taxista el lunes pasado y justo en la semana en la que Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, le entregó al municipio de Mazatlán un reconocimiento como destino garante de la paz, los derechos humanos y la inclusión, los mazatlecos piden que se refuerce la vigilancia en la vía pública.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos expresaron que la inseguridad se siente sobre todo en las colonias populares.

Una vecina de la colonia Montuosa señaló que por su asentamiento es muy usual que a altas horas de la madrugada algunos jóvenes paseen a toda velocidad en sus motocicletas, y que en algunos casos se queden a ingerir bebidas alcohólicas en una de las esquinas, sin que nadie les diga algo, porque las patrullas no pasan por ahí.

"A veces uno no puede ni dormir con esos muchachos, hay unos qué nomas están en la calle ahí platicando, que no molestan a nadie, pero hay otros que se creen el presidente y son groseros, te gritan cosas, empiezan a acelerar la moto, y en veces dejan un cochinero, ya le hemos hablado a la patrulla y vienen los policías, pero no pasa nada, porque rápido se van”, dijo la mazatleca que se ve afectada con esta situación.

Esto usualmente sucede entre las 10:00 de la noche y la 1:00 de la madrugada por la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia Montuosa y no necesariamente en fin de semana, sino cualquier día.

Los ciudadanos también comentaron que temen ser asaltados en sus respectivas colonias, ya que por las noches las calles se quedan muy solas.

"Aquí es donde faltan más patrullas, no que ya no puedes ni salir en paz la verdad, uno quiere salir y ya de noche no se puede porque no nomás, los vagos de aquí te asaltan o te hacen alguna maldad, también de otros lados se meten para acá”, señaló una vecina de la colonia Francisco I. Madero.

“A mi hijo ya le quitaron el teléfono y todavía no lo acaba de pagar el pobre, imagínate, hace falta más seguridad aquí, en el Centro siempre vas a tener patrullas, pero aquí en las colonias también deben de mandar", agregó.

Este lunes Mazatlán fue reconocido como destino garante de la paz, los derechos humanos y la inclusión, distinción que le entregaron al puerto Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992; Anita Menchú Tum, presidenta de la asociación Menchú Tum, hacia una cultura de la Paz; y Rafael Salafranca Pérez, presidente de la asociación Viendotentiendo.

Piden más rondines

Los mazatlecos piden a las autoridades que se refuerce la vigilancia policiaca en las colonias, ya que por las noches no hay rondines de patrullas en los asentamientos, sobre todo en los que están alejados de la periferia.